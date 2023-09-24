رسميًا.. ريال مدريد يعلن استبعاد فينيسيوس من قائمة مباراة «الديربى» أمام أتلتيكو

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، استبعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، من قائمة فريقه الذي سيخوض مواجهة "ديربي" العاصمة الإسبانية، أمام أتلتيكو مدريد.

وقال النادي الملكي، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس " تويتر" سابقا، أن تم إقساط اسم فينيسيوس جونيور من قائمة الفريق الذي سيواجه اليوم أتلتيكو مدريد".

وحسبما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن النجم البرازيلي الشاب سيغيب عن لقاء ديربي مدريد، بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء.

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد أعلن في وقت سابق، قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مباراة أتلتيكو مدريد، والتي ستجرى في العاشرة مساءً، ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الإسباني.

وكانت قائمة ريال مدريد، قد شهدت عودة فينسيوس جونيور بعد تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، التي أقيمت يوم 25 أغسطس الماضي، قبل أن يتم استبعاده مجددًا اليوم.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - كانيزاريس.

خط الدفاع: ممفيس ألابا- ناتشو- لوكاس فاسكيز- فران جارسيا- روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- لوكا مودريتش- إدواردو كامافينجا- فيدي فالفيردي- أوريلين تشواميني- داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو- خوسيلو- براهيم دياز.