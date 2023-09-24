الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن استبعاد فينيسيوس من قائمة مباراة «الديربى» أمام أتلتيكو

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، استبعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، من قائمة فريقه الذي سيخوض مواجهة "ديربي" العاصمة الإسبانية، أمام أتلتيكو مدريد.

وقال النادي الملكي، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على  منصة إكس " تويتر" سابقا، أن تم إقساط اسم فينيسيوس جونيور من قائمة الفريق الذي سيواجه اليوم أتلتيكو مدريد".

وحسبما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن النجم البرازيلي الشاب سيغيب عن لقاء ديربي مدريد، بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء.

 أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد أعلن في وقت سابق، قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مباراة أتلتيكو مدريد، والتي ستجرى في العاشرة مساءً، ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الإسباني.

وكانت قائمة ريال مدريد، قد شهدت عودة فينسيوس جونيور بعد تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، التي أقيمت يوم 25 أغسطس الماضي، قبل أن يتم استبعاده مجددًا اليوم.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - كانيزاريس.

خط الدفاع: ممفيس ألابا- ناتشو- لوكاس فاسكيز- فران جارسيا- روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- لوكا مودريتش- إدواردو كامافينجا- فيدي فالفيردي- أوريلين تشواميني- داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو- خوسيلو- براهيم دياز.

ريال مدريد اتلتيكو مدريد فينسيوس جونيور فينسيوس الدوري الاسباني

مواد متعلقة

جريزمان على رأس قائمة أتلتيكو مدريد استعدادًا لمواجهة الريال في الدوري الإسباني

صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة