السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد لمباراة فالنسيا بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فالنسيا ضمن لقاءات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويقود فينسيوس جونيور ورودريجو جويس هجوم ريال مدريد في مباراة اليوم.

تشكيل ريال مدريد لمباراة فالنسيا بالدوري الإسباني.

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، توني كروس، فريدريكو فالفيردي.

الهجوم: إبراهيما دياز، فينسيوس جونيور، رورديجو جويس.

فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: "بينيرو، فران، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، نيكو باز، لوكا مودريتش، خوسيلو".

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل مواصلة مطاردة فريق جيرونا على صدارة جدول الدوري وكذلك الابتعاد عن برشلونة، صاحب المركز الثالث، وأقرب ملاحقيه على أمل سقوطه في التعادل أو الهزيمة لتوسيع فارق النقاط معه، بينما يرغب فريق فالنسيا في خطف انتصار يتقدم به في جدول الترتيب ويقربه من المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويعتمد فريق ريال مدريد على القدرات الهجومية للثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريجو جويس في هز شباك فالنسيا ومنح الفريق الفوز في مباراة الليلة.

ويغيب الانجليزي جود بيلينجهام عن تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم بعد الإعلان عن إصابته بخلع في الكتف، بالإضافة إلى غياب كلًا من: "كيبا أريزابالاجا، تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، أردا جولر، أوريلين تشواميني" للإصابة، فيما يغيب أنطونيو روديجير للإيقاف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة نقطة، بفارق 5 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الأول، فيما يتواجد فالنسيا بالمركز الثامن بجدول ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة من أصل 12 مباراة لعبها.

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