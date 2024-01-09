الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

بروكسي يستضيف المحلة وأبوقير للأسمدة يواجه دكرنس بدوري المحترفين

بروكسي تعادل في آخر
بروكسي تعادل في آخر مبارياته مع حرس الحدود

يستضيف بروكسي فريق غزل المحلة ويحل دكرنس ضيفا على فريق أبوقير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري المحترفين.

بروكسي يصطدم بـ"غزل المحلة"

مباراة بروكسي بقيادة محمد حامد وغزل المحلة بقيادة حسام عبد العال من المنتظر أن تكون قوية لرغبة الفريقين في حصد نقاطها الثلاث، إذ يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 27 نقطة من سبعة انتصارات وستة تعادلات وهزيمتين وسجل 15 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وبعد أربعة تعادلات متتالية فاز الفريق في الجولة الماضية على النصر للتعدين ويسعى للفوز والوصول للنقطة 30.

حسام عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة، اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمود الحضري وأحمد فوزي وبسام وليد وأحمد طارق وعمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمد جابر ومحمود مسعد وأحمد مجدي وشيكو محارب ومحمد أبو الحمد ومحمود غالي وأحمد حجي ونــادر رمضان وإسلام مجدي وأحمد رفعت  ريفـو ومصطفى أسامة وعبده يحيى وتشارلز باسي وعمرو مصطفى ورجب مارو وأحمد سـالم.

وشهدت القائمة وجود الخماسي أحمد سالم وبسام وليد وإسلام مجدي ونادر رمضان وأحمد رفعت ريفو الذين تعاقد معهم غزل المحلة في يناير الجاري بينما يغيب الحارس عمرو شعبان للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات.

في المقابل يتواجد بروكسي في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة من خمسة انتصارات وستة تعادلات وأربع هزائم وسجل 18 هدفا واهتزت شباكه 20 مرة وجمع 8 نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على النجوم والجمهورية شبين والتعادل مع دكرنس وحرس الحدود.

يدير المباراة أحمد ناصر ويساعده محمد مصطفى إسماعيل ومحمود دين ومعهم عبد الكريم نصار حكما رابعا.

فريق أبوقير للأسمدة

أبوقير للأسمدة يستضيف دكرنس

وفي الإسكندرية ستكون المواجهة قوية بين أبوقير ودكرنس لرغبة كل منهما في تحسين مركزه إذ يحتل أبوقير للأسمدة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة ويحتل دكرنس المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة ولم يحقق أبوقير للأسمدة الفوز في آخر سبع مباريات بينما جمع دكرنس ست نقاط من آخر أربع مباريات.

يدير المباراة علاء صبري ويساعده محمد علي توفيق ومحمد مجدي السيد ومعهم مصطفى عبد الرحيم حكما رابعا.

دوري المحترفين غزل المحله فريق بروكسي أبوقير للأسمدة دكرنس

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