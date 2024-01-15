الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تنفى اتهامات استهدافها مواقع للحوثيين فى اليمن للمرة الثانية

الحوثيين
الحوثيين

نفت الولايات المتحدة تقارير أصدرتها جماعة الحوثي اليمنية، تفيد بأن واشنطن نفذت هجمات جديدة في اليمن يوم الأحد.

 

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، في حديث لوكالة فرانس برس، شريطة عدم الكشف عن هويته: "لم تحدث أي ضربة أمريكية أو التحالف اليوم".

 

وتأتي تصريحات المسؤول ردا على تقارير إعلامية للحوثيين، تفيد بأن غارات جوية أمريكية وبريطانية ضربت مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

 

نقلت وكالة فرانس برس، عن موقع أنصار الله الإخباري التابع للحوثيين قوله إن “غارات جوية من العدوان الأمريكي البريطاني ضربت الحديدة”. 

 

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن الغارات استهدفت منطقة جبل جدعة بمديرية اللحية بالحديدة.

 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية على الحوثيين في اليمن في أعقاب هجمات الجماعة على الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

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