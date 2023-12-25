الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية وجود صفقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسمح بمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالما بقيت المساعدات الإنسانية تدخل إليه.

وقال المحلل العسكري عاموس هارئيل، في مقال على الصحيفة العبرية، إنه طالما استمر إدخال المساعدات الإنسانية فإن واشنطن لن تضغط على إسرائيل من أجل تقليص الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه ليس مؤكدًا أن ذلك سيخدم المصلحة الإسرائيلية في ظل الخسائر الكبيرة في صفوف جنود الاحتلال.

وأشار “هارئيل” إلى أن الإدارة الأمريكية ستستغل فترة الأعياد لتقليص الحديث عن الحرب في غزة والمطالبة بالتهدئة، طالما لن تقع أمور استثنائية.

وتابع: “الصفقة بين بايدن ونتنياهو التي تنص على استمرار الحرب مقابل دخول المساعدات، تتيح لإسرائيل مزيد من الوقت في طريقة حربها الحالية”.

إجهاض قرار مجلس الأمن

ولفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة أجهضت خلال نهاية الأسبوع الماضي قرارًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مقابل تجاوب نتنياهو مع المطالب الأمريكية لضمان دخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا.


وأشار إلى أن الصفقة تحمل "نقطتي ضعف" أساسيتين، في ظل الوضع الحالي، قائلًا إن المساعدات الإنسانية تساعد حركة حماس أيضًا في إعادة التقاط أنفاسها كونها تقلل الضغط عليها من قبل المدنيين، وتستفيد من الوقود من أجل أنظمة تهوية الأنفاق كما تستفيد من الطعام من أجل عناصرها.

هآرتس الرئيس الأميركي جو بايدن الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب الإسرائيلية قطاع غزة

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

مقتل عضو كبير فى الحرس الثورى الإيرانى خلال غارة إسرائيلية

"فخر العرب".. انتشار تدوينات محمد صلاح يرد على انتقادات تجاهل غزة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

حماس تكذب تقريرا لـ«رويترز» بشأن وقف إطلاق النار في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس