استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية وجود صفقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسمح بمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالما بقيت المساعدات الإنسانية تدخل إليه.

وقال المحلل العسكري عاموس هارئيل، في مقال على الصحيفة العبرية، إنه طالما استمر إدخال المساعدات الإنسانية فإن واشنطن لن تضغط على إسرائيل من أجل تقليص الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه ليس مؤكدًا أن ذلك سيخدم المصلحة الإسرائيلية في ظل الخسائر الكبيرة في صفوف جنود الاحتلال.

وأشار “هارئيل” إلى أن الإدارة الأمريكية ستستغل فترة الأعياد لتقليص الحديث عن الحرب في غزة والمطالبة بالتهدئة، طالما لن تقع أمور استثنائية.

وتابع: “الصفقة بين بايدن ونتنياهو التي تنص على استمرار الحرب مقابل دخول المساعدات، تتيح لإسرائيل مزيد من الوقت في طريقة حربها الحالية”.

إجهاض قرار مجلس الأمن

ولفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة أجهضت خلال نهاية الأسبوع الماضي قرارًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مقابل تجاوب نتنياهو مع المطالب الأمريكية لضمان دخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا.



وأشار إلى أن الصفقة تحمل "نقطتي ضعف" أساسيتين، في ظل الوضع الحالي، قائلًا إن المساعدات الإنسانية تساعد حركة حماس أيضًا في إعادة التقاط أنفاسها كونها تقلل الضغط عليها من قبل المدنيين، وتستفيد من الوقود من أجل أنظمة تهوية الأنفاق كما تستفيد من الطعام من أجل عناصرها.