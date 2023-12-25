الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى يبحث مع نظيره الإيرانى القضايا الثنائية بين البلدين والأوضاع فى غزة

سامح شكري
سامح شكري

صرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى، يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور حسين أمير عبداللهيانو وزير الخارجية الإيراني، تناول الأوضاع في قطاع غزة، وكذا متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، وكذلك مسارات التحرك على الصعيد الدولي من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، حيث أحاط الوزير "شكري" نظيره الإيراني بنتائج الاتصالات التي تضطلع بها مصر على مسار حتمية تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ الأخير بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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