حركة حماس: نسعى بكل قوة لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أكد أن قيادة الحركة تسعى بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على الشعب الفلسطيني بشكل كامل وليس مؤقتًا.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن لا علم للحركة حول ما نشرته وكالة رويترز منسوبًا لمصادر أمنية مصرية، بخصوص أنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان على غزة.

وكانت قد أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن "رويترز"، أن حركتي حماس والجهاد رفضتا تقديم تنازلات لوقف إطلاق النار سوى إطلاق سراح المحتجزين.