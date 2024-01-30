"الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف وفرص عمل للشباب.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن وظائف خالية بعدة شركات بمرتبات مجزية، للعمل في القاهرة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وجاءت تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:

تطلب مجموعة «ساتا» للتكنولوجيا شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- سيلز أوت دور: براتب أساسي 5000 جنيه، بالإضافة إلى عمولة تصل 10000 جنيه.

2- خدمه عملاء: براتب 4500 جنيه.

3- خدمه عملاء لايف شات: براتب 4500 جنيه.

شروط وظائف الشباب والرياضة

ويشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مؤهل عالي.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- لا تقل سنين الخبرة عن سنه في كل وظيفة.

- جيد في اللغة الإنجليزية.

مميزات وظائف الشباب والرياضة

يحصل المقبولون في الوظيفة على تأمينات طبية واجتماعية وخط وزيادة بعد 3 أشهر، ويومين إجازة في الأسبوع، و9 ساعات عمل منها ساعة راحة وشيفتات متغيرة.

يعمل المقبولون في الوظائف بمدينة نصر بالقاهرة.

طريقة التقديم على وظائف الشباب والرياضة

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: ttps://forms.office.com/r/z0jfTvekeY.