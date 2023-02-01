في اليوم العالمي للحجاب.. تعرف على أول عارضة أزياء محجبة بأستراليا

عندما كانت العارضات تصففن شعرهن خلف الكواليس، حافظت مدينة عبد الرشيد علي حجابها بفخر على أمل أن يؤدي دورها في صناعة الأزياء لتشجيع مزيد من الناس على رؤية المحجبات بشكل مختلف، فأصبحت أول عارضة أزياء محجبة في أستراليا.

ظهرت لأول مرة في أسبوع الموضة بملبورن العام الماضي، شاركت في خمسة عروض بما في ذلك عرض لمصممين أستراليين في إمبوريوم ملبورن.

قالت: "ارتداء حجابي يجعلني أشعر بالجمال... يربطنى أكثر بالله.. أريد أن يعرف الناس عن حجابي، وأنه خياري ومصدر للتمكين".

ارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا الحجاب في سن الرابعة عشرة، وقالت إنه عمل إيماني إذا تم فرضه على شخص ما فإنه سيقلل من صدق الشخص، حيث ترتدي النساء المسلمات الحجاب بطرق مختلفة في جميع أنحاء العالم ولكن بشكل عام يرتدينه حول الرجال الذين ليسوا من أفراد أسرهم المباشرين كدليل على الحياء.

وعن اليوم العالمي للحجاب الذى يوافق الأول من فبراير 2023، أكدت علي أن الحجاب شكل من أشكال تمكين المرأة التي تستحق الاحترام ويجب تقدير جسدها وعدم استخدامها كسلعة ، مستطردة :"غالبًا ما يُنظر إلى جسد المرأة على أنه شيء أو مصدر دعاية على اللوحات الإعلانية، مع حجابك لن تضطر إلى إظهار جسدك فأنت تُظهر للعالم أن هناك الكثير لك.. يمنحك الثقة من الداخل.. إنها طريقة لعرض نفسي وهويتي للجمهور".

في العام الماضي كانت هناك احتجاجات في إيران بعد وفاة محساء أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب التي ادعت أنها كانت ترتدي وشاحها بشكل فضفاض، عندما تم تصوير النساء وهن يخلعن حجابهن في تحد للقوانين، وقالت إنها شعرت بالحزن لأن لفتة مقدسة للعديد من المسلمين أصبحت أداة للقمع تستخدم ضد المرأة.