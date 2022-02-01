في اليوم العالمى للحجاب.. كيف تحافظين على شعرك من التلف

يحتفل العالم اليوم 1 فبراير بـ اليوم العالمي للحجاب، حيث يوجد الكثير من النساء يرتدون الحجاب حول العالم ، لذلك تم تخصيص يوم للحجاب من أجل نشر المزيد من الوعى والفهم حول اختيار هذه النساء للحجاب.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ muslimgirl” كيف أحافظ على شعري تحت الحجاب

لا ترتدي الحجاب على الشعر المبلل

الشعر الرطب حساس للغاية وأكثر عرضة للتقصف من الشعر الجاف شد شعرك للخلف على شكل ذيل حصان ووضع الحجاب عليه وهو مبلل سيؤدي مباشرة إلى تساقط الشعر وتجعده لذلك جففي شعرك دائمًا قبل ارتداء الحجاب.

قومي بتغيير تسريحة شعرك تحت الحجاب

قومي بتغييره وأجعلي شعرك بأساليب وقائية مختلفة وبطرق مختلفة على سبيل المثال، ترتدي معظم السيدات ذيل حصان أو كعكة تحت حجابهن طوال الوقت ولكن لتجنب تكسر الشعر وتلفه ، عليك تغيير أسلوبك في كثير من الأحيان.

النوم على وسادة من الحرير

تساعد الوسائد الحريرية شعرك على التحكم في الدهون ، وهو إفراز زيتي للغدد الدهنية، لذا فإن أكياس الوسائد القطنية العادية قادرة في الواقع على امتصاص الدهون طوال الليل ، مما يجعل فروة رأسنا في نهاية المطاف تنتج المزيد من الزيت في هذه العملية لتعويض ما فقده.

اسمح للشعر بالتنفس

إذا كنت ترتدي الحجاب طوال اليوم ، فمن المحتمل أن يتم لف الشعر أو ربطه بإحكام، مما يتيح له وقتًا أقل للتنفس ويجب التأكد من ترك شعرك يتنفس كل بضع ساعات في اليوم، يمكنك ترك شعرك لأسفل وتمشيطه وتركه في الهواء الطبيعي. أفضل وقت للسماح لشعرك بالتنفس هو عندما تنامين بالليل.

لا تفوتي الشامبو

ارتداء الحجاب أيضًا مصحوبًا بالتعرق ، خاصة إذا كنت تعيشين في بيئة حارة ورطبة، اغسلي شعرك ورطبيه كثيرًا للحفاظ على فروة رأسك نظيفة وخالية من أي التهابات.

استخدمي قصات الشعر العادية

يحافظ تقليم الشعر بانتظام على صحة وحجم وملمس شعرك الجميل لا تتخطي قصة الشعر لمدة تزيد عن ستة أشهر نعلم جميعًا أن النساء يعشقن الشعر الطويل اللامع ، والتشذيب المنتظم هو أبسط طريقة للحفاظ على الصحة والملمس المطلوبين.

جفف الشعر بالهواء قبل ارتداء الحجاب

يرجى التأكد من تجفيف شعرك جيدًا قبل الشروع في ارتداء الحجاب إذا تم ربط الشعر المبلل بإحكام ووضعه تحت الحجاب ، فإن ذلك يزيد من فرص تلف الشعر.

اتبع نظامًا غذائيًا لحماية الشعر

يتكون شعرك من البروتين ، وإذا لاحظت تساقطًا مفرطًا للشعر ، فليس حجابك هو السبب تأكد من اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن النظام الغذائي الجيد سيقلل من تساقط الشعر.

اختاري حجابًا عالي الجودة

يعني ارتداء الحجاب أيضًا أنه سيتعين عليك الاهتمام بالغطاء السفلي والتأكد من أنه نظيف وخالٍ من الأوساخ أو القشرة يؤدي استخدام نفس الغطاء السفلي بشكل متكرر إلى إتلاف الشعر أكثر بكثير.