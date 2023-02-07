فى ذكرى رحيله.. جوائز حصدها الفنان محسن سرحان خلال مسيرته

تصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان محسن سرحان، الذي بدأ مشواره في الأربعينات من القرن العشرين واستمر حتى التسعينات.

ولد محسن سرحان في 16 يناير عام 1916، بمدينة بورسعيد، وانتقل مع أسرته للقاهرة، نظرا لعمل والده بوزارة الزراعة.

كان النجم الراحل يهوى ممارسة رياضة الملاكمة، مما فتح أمامه أبواب الفن، وساعده جسده الممشوق في جذب أنظار كثيرين من المخرجين.

قدم “سرحان” أعظم حصيلة للأفلام من أبرزها:" بنت الباشا المدير 1939: فتش عن المرأة 1939: أجنحة الصحراء 1940: فتاة متمردة 1940: حياة الظلام 1941: ليلى بنت المدارس 1942: العريس الخامس 1942: ابن البلد 1943: وادي النجوم 1943: ماجدة 1943: بنت الشيخ 1944: تحيا الستات 1945: أميرة الأحلام 1946: حرم الباشا 1946: بنت الشرق 1946: الخمسة جنيه 1946: الأحدب 1947: ثمرة الجريمة 1947: المتشردة 1948: عاشت في الظلام 1948: سكة السلامة 1948: حب 1948: السعادة المحرمة 1949".

جوائز حصدها الراحل

حصد محسن سرحان خلال مشواره الفني عددا من الجوائز والتكريمات، منها وسام الجمهورية عام 1964، شهادة تقدير من الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما عام 1985.

رحيله

بعد عودة محسن سرحان من أداء العمرة، التي أداها برفقة صديقه يحيى شاهين في عام 1993، وفي ليلة النصف من شعبان، داهمه ألم شديد في بطنه، وقد طلب منه الطبيب أن يعود إلى منزله ليتوفى بعدها بساعة في 7 فبراير عام 1993، عن عمر ناهز الـ79 عاماً.