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عالم

القصة الكاملة للطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

الطيار الامريكي
الطيار الامريكي

قام طيار أمريكي بالقوات الجوية الأمريكية، يدعى آرون بوشنيل، بإشعال النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، اليوم الأحد، احتجاجا على الحرب في غزة.

الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

ونُُقل الطيار الأمريكي إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة تهدد حياته، رافضًا أن يكون متواطئًا في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

 

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مَن هو آرون بوشنيل الجندى الذى أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية؟

الطيار الأمريكي يرفض المجازر الإسرائيلية

وأظهرت لقطات بثها الطيار الأمريكي، على الهواء مباشرة عبر منصة تويتش Twitch، بأنه كان يرتدي الزي العسكري الأمريكي وهو يعلن أنه "لن يكون متواطئا في إبادة جماعية" حيث كان يسكب على نفسه سائلا، ثم يحاول أن يضرم النار في نفسه وهو يصرخ «حرروا فلسطين!» إلى أن سقط على أرضا.

الحالة الصحية للطيار الأمريكي

وأعلن مسؤولون أن الطيار الأمريكي أصيب بجروح خطيرة أثناء محاولته إشعال النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن.


وشدد متحدث باسم القوات الجوية أن الرجل عضو نشط في القوات الجوية الأمريكية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية، إن أي فرد من طاقمها لم يصب في الحادثة وإن الطيار الأمريكي غير معروف، إضافة إلى ذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية أن لقطات بثها هذا الأخير على الهواء مباشرة عبر منصة تويتش، تُظهره بزي عسكري وهو يعلن أنه لن يكون متواطئا في إبادة جماعية، ويسكب على نفسه سائلا.

ويشار إلى أن ذلك يأتي وسط تزايد الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي أعقبت الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

من هو الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه؟

يدعى آرون بوشنيل، كان يعمل في القوات الجوية الأمريكية منذ عام 2020، ويقيم في سان أنطونيو بولاية تكساس، حيث كان يسعى للحصول على بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات.

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