رويترز: ضغوط أمريكية لإجبار إسرائيل على قبول هدنة قريبة فى غزة

أفادت وكالة رويترز الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن "إسرائيل" تتعرض لضغوط من واشنطن للموافقة على هدنة قريبًا في غزة.

وأشار التقرير إلى توجه وفد "إسرائيلي" إلى قطر لبحث تفاصيل الهدنة، التي يترقب العالم الإعلان عنها قريبًا.

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكاف للقطاع

وحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد الملك عبدالله على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

وتتواصل الانتهاكات الاسرائيلية في غزة، وسط حصار مطبق، أدى إلى إعلان "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، تعليق جميع إجراءات تنسيق المهمات الطبية في قطاع غزة لمدة 48 ساعة.



وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن قرارها جاء "بسبب عدم التزام واحترام قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات وآليات التنسيق المتفق عليها مع منظمات الأمم المتحدة".



وأوضحت أنها ستقوم "بتقييم هذا الوضع خلال اليومين المقبلين للوصول إلى خلاصة تمكّنها من حماية طواقمها ومركباتهم، والتأكد من عدم تعرضها لخطر الموت أو الإصابة، من خلال الاتفاق على تدخل الدول الفاعلة في المجتمع الدولي لضمان هذه الحماية".