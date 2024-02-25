المرصد الأورومتوسطي: وثقنا شهادات مروعة عن ممارسات الاحتلال جنوب غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن "إسرائيل" حوّلت ممر النزوح القسري جنوبي قطاع غزة إلى مصيدة لقتل الجوعى والنازحين الفلسطينيين.

وأعلن المرصد توثيقه قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدنيين فلسطينيين عند حاجز وادي غزة بعد إجبارهم على النزوح من مدينة غزة إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع، إلى جانب استهداف المدنيين المتجمعين بانتظار شاحنات المساعدات بالقرب من الحاجز.

وكشف عن قتل قوات الاحتلال وإصابة 30 فلسطينيًا على الأقل مساء الأحد، خلال تجمعهم في انتظار شاحنات المساعدات قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

توثيق شهادات مروعة من جنوب غزة

وأكمل بيان المرصد: "وثقنا شهادات مروعة عن إطلاق الدبابات الصهيونية قذائف مدفعية وأعيرة نارية تجاه أكثر من 300 مدني، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، يوم الخميس الماضي خلال محاولتهم النزوح من مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة".

وأشار إلى استهداف قوات الاحتلال، للنازحين على نحو مباشر على الرغم من أنهم كانوا يحملون الرايات البيضاء، ويتبعون تعليمات الجيش ويسيرون في الشوارع التي حددها لهم.