الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: سحب الاحتلال لبعض قواته بداية مرحلة أقل حدة من حرب غزة

غزة
غزة

قال مسؤول اميركي رفيع المستوى اليوم الاثنين، ان اعلان اسرائيل عن بدء سحب قواتها من غزة يظهر مؤشرات على تحول البلاد التدريجي الى مرحلة اقل حدة في حربها، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية. 

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق من يوم الاثنين إنه بدأ في تقليص عدد جنوده على الأرض في غزة بينما يستعد لقتال طويل الأمد طوال عام 2024.

مرحلة اكثر جراحية من القتال 

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وتضغط الولايات المتحدة على المسؤولين الإسرائيليين لبدء مرحلة أكثر جراحية من القتال مع استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف حماس.

وقال المسؤول إن هذه الخطوة تعكس النجاح الذي حققته قوات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة في تفكيك القدرات العسكرية لحماس.

ومع ذلك، حذر المسؤول من أن القتال لا يزال مستمرا في الشمال وأنه لا يبدو أنه يعكس أي تغييرات في جنوب غزة.

وينظر المسؤولون الأميركيون إلى الأسابيع القليلة المقبلة باعتبارها فترة حرجة من شأنها أن تثبت استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتقال إلى مرحلة أقل حدة في ملاحقة حماس في غزة.

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