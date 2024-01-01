الاحتلال: مقتل لواء فى اشتباكات بشمال غزة.. وارتفاع حصيلة القتلى لـ507 إسرائيليين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، عن مقتل لواء فى الكتيبة 7020 خلال الاشتباكات في غزة، إضافة إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة شمال القطاع .

ووفق بيان صادر عن الاحتلال، فقد قتل اللواء احتياط عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، وهو ضمن الكتيبة 7020 تشكيل "هشارون" 5.

كما أصيب جندي (احتياط) في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل هفتي حاش (551)، بجراح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

ارتفاع خسائر الاحتلال في غزة

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الجندي القتيل رقم 507 هو الرقيب أول احتياط عامي حاي يهشوع اوستير، 24 عامًا، يخدم في الكتيبة 7020 بفرقة هشارون، سقط في معركة شمالي القطاع.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أيضًا عن إصابة جندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأكدت في بيان أنه تم إجلاء المقاتلين للعلاج الطبي في المستشفى وتم إعلام أسرهم.

وأفاد جيش الاحتلال بأن عدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 507.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة

وعلى صعيد متصل، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن وجود ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، في صفوف النازحين، فضلًا عن وجود 136 ألفًا و400 حالة إسهال، من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، و5330 بالجدري، و42 ألفًا و700 بالطفح الجلدي، وكذلك 4683 حالة يرقان حاد.

وكشف حاكم البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم ، عن أن تكاليف الحرب والخسارة في الدخل من المتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار.

ويقول محافظ البنك الإسرائيلي إن الحكومة يجب أن تركز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.

ووفقًا لـ«رويترز»، فقد خفض بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات يوم الإثنين بعد بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد وتراجع التضخم نتيجة للحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس الفلسطينية.