الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال: مقتل لواء فى اشتباكات بشمال غزة.. وارتفاع حصيلة القتلى لـ507 إسرائيليين

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، عن مقتل لواء فى الكتيبة 7020 خلال الاشتباكات في غزة، إضافة إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة شمال القطاع .

ووفق بيان صادر عن الاحتلال، فقد قتل اللواء احتياط عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، وهو ضمن الكتيبة 7020 تشكيل "هشارون" 5.

كما أصيب جندي (احتياط) في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل هفتي حاش (551)، بجراح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

txt

" اليونيسف" تكرر دعوتها لوقف إطلاق النيران فى غزة لأسباب إنسانية

ارتفاع خسائر الاحتلال في غزة

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الجندي القتيل رقم 507 هو الرقيب أول احتياط عامي حاي يهشوع اوستير، 24 عامًا، يخدم في الكتيبة 7020 بفرقة هشارون، سقط في معركة شمالي القطاع.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أيضًا عن إصابة جندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأكدت في بيان أنه تم إجلاء المقاتلين للعلاج الطبي في المستشفى وتم إعلام أسرهم.

وأفاد جيش الاحتلال بأن عدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 507.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة

وعلى صعيد متصل، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن وجود  ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، في صفوف النازحين، فضلًا عن وجود 136 ألفًا و400 حالة إسهال، من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، و5330 بالجدري، و42 ألفًا و700 بالطفح الجلدي، وكذلك 4683 حالة يرقان حاد.

وكشف حاكم البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم ، عن أن تكاليف الحرب والخسارة في الدخل من المتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار.

ويقول محافظ البنك الإسرائيلي إن الحكومة يجب أن تركز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.
ووفقًا لـ«رويترز»، فقد خفض بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات يوم الإثنين بعد بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد وتراجع التضخم نتيجة للحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس الفلسطينية.

جيش الاحتلال قطاع غزة شمال قطاع غزة الجندي معركة شمالي القطاع الاحتلال الاسرائيلية

مواد متعلقة

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الونش يدعم القضية الفلسطينية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

صفارات الإنذار تدوى فى شمال وجنوب إسرائيل

جيش الاحتلال يعلن مقتل 32 جنديًا إضافيًا ليرتفع العدد إلى 156

شيكابالا يدعم القضية الفلسطينية: المقاومة حق

سام مرسى يوجه رسالة دعم للشعب الفلسطينى: "لا تصمتوا أبدًا"

جيش الاحتلال: استدعاء 300 ألف جندى احتياط فى أكبر عملية من نوعها

جيش الاحتلال: "إنذار كاذب" وراء إطلاق نظام الدفاع الجوى "باتريوت" على الحدود اللبنانية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

الأهلي يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض الوكرة لضم أحمد عبد القادر

ضحايا حفل نوفا فى 7 أكتوبر يرفعون أول دعوى ضد جيش الاحتلال والشرطة والشاباك

انتهاء أزمة السكر بعد دخول إنتاج الموسم الجديد من القصب والبنجر

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة