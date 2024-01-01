الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

" اليونسيف" تكرر دعوتها لوقف إطلاق النيران في غزة لأسباب إنسانية

غزة
غزة

كررت اليونيسف دعواتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ما يقرب من 22 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر، من بينهم أكثر من 8000 طفل.

وتابعت في منشور على موقع “اكس” اليوم الإثنين: "تواصل اليونيسف الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار"، مستشهدة بصبي يبلغ من العمر 12 عامًا في غزة قال: "أفتقد الحياة قبل الحرب، عندما كنت أذهب إلى المدرسة وألتقي أصدقائي، وعندما كنت ألعب كرة القدم في الحي”.

يأتي ذلك فيما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أنه لن يسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

وأشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه لا تغيير في أوامر إطلاق النار بغزة، ونتصرف وفق ما تمليه علينا مصالحنا، رغم الضغوط التي نتعرض لها.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المهمة الأولى في الحرب بقطاع غزة هي إعادة الإسرائيليين إلى مستوطنات غلاف غزة، وفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

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وأشار “نتنياهو” إلى أن الحرب قد تستمر لشهور أخرى، من أجل القضاء على حماس وإعادة قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل.

وأكد الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، أن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر لم تكن في حسبان قادة الحرب الإسرائيليين.

غزة اليونسيف موقع الحرب دعوة

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