الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول أمريكي: سحب الفوات الإسرائيلية إشارة إلى انتقال حرب غزة لمرحلة أقل حدة

عزة
عزة

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم الإثنين، إن إعلان إسرائيل عن بدء سحب قواتها من غزة يظهر مؤشرات على تحول الاحتلال التدريجي إلى مرحلة أقل حدة في عدوانه على غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الاثنين إنه  بدأ في تقليص عدد جنوده على الأرض في غزة بينما يستعد لقتال طويل الأمد طوال عام 2024.

ضغوط أمريكية على المسؤولين الإسرائيليين

وتضغط الولايات المتحدة على المسؤولين الإسرائيليين لبدء مرحلة أقل حدة من القتال مع استمرار جيش الإحتلال في حربه المزعومة تحت غطاء استهداف حركة حماس، بحسب شبكة سي ان ان الأمريكية.

وزعم المسؤول إن الخطوة تعكس النجاح الذي حققته قوات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة في تفكيك القدرات العسكرية لحماس.

ومع ذلك، حذر المسؤول من أن القتال لا يزال مستمرا في الشمال وأنه لا يبدو أنه يعكس أي تغييرات في جنوب غزة.

وينظر المسؤولون الأميركيون إلى الأسابيع القليلة المقبلة باعتبارها فترة حرجة من شأنها أن تظهر رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتقال إلى مرحلة أقل حدة في ملاحقة حماس في غزة، بحسب CNN.

على صعيد أخر، من المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، الاسبوع الجاري، لمواصلة المناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين حول المرحلة التالية من الحرب في غزة، والتي أوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم يتوقعون أن تبدأ قريبًا.

تعد رحلة بلينكن استمرارًا لمبادرة إدارة الرئيس جو بايدن بإرسال كبار مسؤوليها إلى إسرائيل على أساس شبه أسبوعي لعقد اجتماعات شخصية مباشرة مع حكومة الحرب الإسرائيلية.

مسؤول أمريكي الاحتلال غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضغوط أمريكية على المسؤولين الإسرائيليين الولايات المتحدة

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