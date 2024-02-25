سوليفان: لدينا مخاوف بعدما شاهدنا تقارير حول خطة نتنياهو بشأن غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن لديه مخاوف بعدما شاهده من تقارير حول خطة بنيامين نتنياهو بشأن غزة.

وأضاف سوليفان: "إسرائيل لم ترسل لنا خطتها بشأن غزة ونتطلع إلى سماع المزيد من الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر".

من جانبه، قال نتنياهو، إن بعد بدء العملية في رفح ستنتهي العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة.

وأضاف نتنياهو: "لا يمكننا ترك آخر معاقل حماس بدون التعامل معها"، قائلًا: "إذا توصلنا لاتفاق بشأن الرهائن فإن العملية في رفح ستتأخر قليلا وإذا لم نصل لاتفاق فسنتحرك في رفح".

تابع: "لا خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح وسنعمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها".