الدفاع المدني في غزة: قوات الاحتلال تمنع دخول المكونات الأساسية للمواطنين

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، إن الأوضاع في شمال القطاع كارثية، لافتًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المكونات الأساسية للمواطنين.

وأضاف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، في تصريحات تليفزيونية:" قوات الاحتلال تستهدف طواقمنا ولم نواجه معاناة في الحروب السابقة كما حدث في هذه الحرب".

على صعيد أخر، أعلنت كتائب الأقصى بغزة، تنفيذ عدة مهام عسكرية خلال آخر 72 ساعة من معركة طوفان الأقصى.

وقال بيان كتائب الاقصى:" خضنا اشتباكات ضارية مع الاحتلال بالأسلحة الرشاشة في محور قتال حي الزيتون"، مؤكدة على استهدفنا دبابة ميركفاه بقذيفة "تاندوم" وإصابتها إصابة مباشرة في محور قتال حي الزيتون.

تابع البيان:" قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم نتساريم شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع 107"، كاشفًا عن خوض اشتباكات ضارية مع العدو وآلياته بالأسلحة المتنوعة وقذائف R.B.G في محور قتال حي الأمل بمدينة خانيونس.

وأفاد البيان باشتباك الكتائب مع قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل منزل، مردفًا:" وأوقعنا القتلى والجرحى، وتم اغتنام جزء من المعدات العسكرية للجنود ومقتنياتهم الشخصية".

فيما قصفت الكتائب تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في جنوب حي الزيتون بصواريخ قصيرة المدى من نوع 107، بحسب البيان.