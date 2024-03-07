التفاصيل الكاملة.. ما هو موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن الموعد الرسمي للعيد الفطر المبارك، وذلك قبل ايام من بداية شهر رمضان الكريم والذي ينتظره كافة المسلمين حول العالم العربي باكلمه، فينتظر المسلمين شهر رمضان الكريم بفارغ الصبر وذلك لأنه شهر العبادة والصوم.

موعد شهر رمضان الكريم 2024

ويبدأ شهر رمضان الكريم وفقا لما أعلنته البحوث الفلكية فى يوم 11 مارس لعام 2024 و الموافق يوم الإثنين المقبل لهذا العام، ويأتي رمضان لهذا العام 30 يوميا وذلك وفقا لما حددته البحوث الفلكية حتي الأن، فمن المقرر ان يأتي يحل اول ايام شهر شوال يوم 10 أبريل لعام 2024، وذلك وفقا لما حددته البحوث الفلكية.

متي موعد عيد الفطر المبارك؟

وبذلك يكون عيد الفطر المبارك يوم 10 أبريل على ان تكون وقفة العيد الصغير يوم 9 أبريل لعام 2024، والموافق يوم ثلاثاء من أيام الأسبوع.

موعد عيد الأضحى 2024

اما عن العيد الكبير 2024 يبدأ في 10 من ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديد موعد العيد الكبير 2024 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذو القعدة فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو بداية شهر ذي الحجة والذي يكون موعد العيد الكبير 2024 في اليوم العاشر منه، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد العيد الكبير 2024 وفق البحوث الفلكية وعدد ايام الإجازة به للموظفين.

موعد العيد الكبير 2024 بالتاريخ الميلادي؟

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى بالتاريخ الميلادي، وتبدأ أجازة العيد الكبير يوم الأحد 16 يونيو 2024 مع وقفة عرفات، ويبدأ العيد الكبير فلكيًا يوم الإثنين 17 يونيو 2024، ويستمر لمدة 4 أيام وتعد أجازة رسمية للدولة.

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