الزمالك بالقوة الضاربة أمام أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبوسليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وغادرت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك من أمام مقر النادي متجهة إلى استاد برج العرب عن طريق الحافلات التي وفرها مجلس الإدارة من أجل تسهيل سفرهم إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في مباراة أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر عدد 50 حافلة لنقل الجماهير إلى الإسكندرية، من أجل مؤازرة الفريق أمام أبوسليم الليبي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت الجماهير توافدت على مقر النادي صباح اليوم، وتولى الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومحمد طارق عضو المجلس الإشراف على استقلال الجماهير الحافلات التي وفرها النادي من أجل نقل الجمهور لمؤازرة الفريق في لقاء بطل ليبيا والتأكد من توافر كل سبل الراحة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوسليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.