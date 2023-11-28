الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب الزمالك.. موسيماني يفتح النار على مسئولي الـ كاف

موسيماني
موسيماني

فتح بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، النار على مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب الزمالك.

وقال موسيماني في تصريحات صحيفة لـ"البطولة المغربية:" السوبر ليج ليست مسابقة تابعة للاتحاد الإفريقي، هل هذه بطولة يتم اختيار 8 أندية من 54 بلدا بدون معايير تذكر؟.

وتابع:" الزمالك والرجاء المغربي فريقان كبيران في قارة إفريقيا، لا أعرف كيف تم وضع سيمبا التنزاني مكانهما".

وأضاف:" الدوري الإفريقي بطولة غنية ومبنية على المال، وهي مسابقة ناجحة ماديا فقط".

وشدد:" الغريب في الأمر، كيف يتم اختيار أندية للمشاركة رغم حصولها على تنقيط تراكمي أقل خلال السنوات الأخيرة".

وتوج فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، توج بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي، على حساب الوداد الرياضي المغربي.

ويذكر أن موسيماني، قد نجح قبل ذلك في قيادة النادي الأهلي، للتتويج بلقبي لدوري أبطال إفريقيا نسختي 2020 أمام الزمالك في نهائي القرن الشهير، وكايرز تشفيز في 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الوحدة الإماراتي، أعلن يوم الجمعة الماضية، إقالة بيتسو موسيماني، من منصبه بسبب سوء النتائج.

وفي السياق ذاته، كشف موسيماني، عن خطته التدريبية المقبلة، عقب رحيله عن الوحدة الإماراتي.

وقال موسيماني في وقت سابق، لا يتعرض لضغوط للعثور على وظيفة جديدة، مشيرًا إلى أنه يخطط لقضاء عيد الميلاد مع عائلته، إلا في حال تلقيه عرضًا تدريبيًا مهمًا.

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي:" نحن بحاجة إلى معرفة شكل الفريق، وماذا يريدون، وماذا يتوقعون منا أن نفعل وما هي الرؤية، ثم نبدأ في القول: حسنًا، هذا مثير للاهتمام. إنه مشروع جيد. رؤية الفريق مهمة أيضًا".

وتابع: "لا يتعلق الأمر بإرسال سيرتي الذاتية إلى الأندية وكل ذلك. نعم، أنا لا أتباهى، لكن يمكننا الحصول على عمل الأسبوع المقبل، إذا أردنا ذلك.، الأمر لا يتعلق بهذا كله".

وواصل موسيماني حديثه:" أريد أيضًا قضاء عيد الميلاد في المنزل. أريد أن أرى أطفالي، أقضي عيد الميلاد، دعني أتناول الطعام في المنزل".

واختتم موسيماني تصريحاته: "كي أشغل وظيفة جديدة يجب أن يكون الأمر ملحًا جدًا جدًا، وأن يكون الأمر يستحق أن ألغي العطلة مع أطفالي وأقضي عيد الميلاد بعيدًا عن المنزل".

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