"موسيماني" يكشف عن خططه التدريبية المستقبلية عقب رحيله عن الوحدة الإماراتي

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي، أنه لا يتعرض لضغوط للعثور على وظيفة جديدة، مشيرًا إلى أنه يخطط لقضاء عيد الميلاد مع عائلته، إلا في حال تلقيه عرضًا تدريبيًا مهمًا.

وغادر موسيماني، 56 عامًا، الوحدة في نوفمبر بعد 10 مباريات فقط، خاضها كمدير فني للفريق الإماراتي، وهي أقصر فترة قضاها في نادٍ خلال مسيرته التدريبية.

عندما سُئل عن خططه المستقبلية خلال مؤتمر صحفي حصري مع اتحاد صحفيي كرة القدم في جنوب إفريقيا، أوضح موسيماني أن أولويته الأولى هي قضاء عيد الميلاد مع عائلته بدلًا من التسرع في وظيفة جديدة.

وقال موسيماني: "نحن بحاجة إلى معرفة شكل الفريق، وماذا يريدون، وماذا يتوقعون منا أن نفعل وما هي الرؤية، ثم نبدأ في القول: حسنًا، هذا مثير للاهتمام. إنه مشروع جيد. رؤية الفريق مهمة أيضًا.

وتابع: "لا يتعلق الأمر بإرسال سيرتي الذاتية إلى الأندية وكل ذلك. نعم، أنا لا أتباهى، لكن يمكننا الحصول على عمل الأسبوع المقبل، إذا أردنا ذلك. الأمر لا يتعلق بهذا كله.

وواصل موسيماني حديثه: “أريد أيضًا قضاء عيد الميلاد في المنزل. أريد أن أرى أطفالي، أقضي عيد الميلاد، دعني أتناول الطعام في المنزل”.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: "عندما أعود من إجازتي، قبل عيد الميلاد مباشرة، بثمانية إلى عشرة أيام... لا أريد أن أشغل تلك المساحة التي تمتد من ثمانية إلى عشرة أيام قبل عيد الميلاد، وعيد الميلاد إلى ليلة رأس السنة الجديدة.

وأكد المدرب السابق لصن داونز: “أعتقد أن أفضل وقت للعودة إلى العمل حقًا هو ربما بعد تلك الفترة، عندما أرى عائلتي وأطفالي ”..

واختتم موسيماني تصريحاته: “كي أشغل وظيفة جديدة يجب أن الأمر ملحًا جدًا جدًا، وأن يكون الأمر يستحق أن ألغي العطلة مع أطفالي وأقضي عيد الميلاد بعيدًا عن المنزل”.