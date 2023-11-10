الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوحدة الإماراتى يُقيل بيتسو موسيمانى رسميًا

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة، إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من تدريب الفريق.

ونشر نادي الوحدة بيانًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيه: "الوحدة ينهي تعاقده مع بيتسو موسيماني بالتراضي تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف: "وقررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعيين السيد أرنو بويتنويج مدربًا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح".

 

ماذا قدم بيتسو موسيمانى مع الوحدة الإماراتى؟

وقاد موسيماني فريق الوحدة في 14 مباراة في جميع البطولات منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، بينما تلقى 6 هزائم.

كما قاد فريق الوحدة إلى دور الـ16 من البطولة العربية التي أقيمت قبل بداية الموسم، قبل أن يوّدع المسابقة عقب الهزيمة أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية.

وعلى الصعيد المحلي، فقد خاض موسيماني 7 مباريات في الدوري الإماراتي، حيث حقق الفوز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، بينما خسر أمام البطائح وشباب الأهلي وبني ياس.

كما لعب ثلاث مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز خلالها على الإمارات في مباراتين، وخسر في ذهاب الدور ربع النهائي أمام الجزيرة.

ويحتل فريق الوحدة حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، بينما تلقى ثلاث هزائم.

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