الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

وزير الرياضة يعلن: محمد صلاح يصل القاهرة أول يونيو للانضمام لمعسكر المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن محمد صلاح يصل القاهرة أول يونيو المقبل تمهيدا للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

وواصل أشرف صبحي أن محمد صلاح لاعب كبير وإضافة لمنتخبنا الوطني ومن الطبيعى قلق الجماهير المصرية على لاعب مثل محمد صلاح.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وتضم المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم منتخبات مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفراعنة الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب جيبوتي وسيراليون.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر مغلق بداية من يوم 28 مايو الجارى، يتخلله خوض مباراتين فى غاية الأهمية، الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو يوم 6 يونيو على استاد القاهرة، والثانية مع غينيا بيساو، لمواجهة منتخبها على أرضه يوم 10 من الشهر نفسه، فى إطار لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويعانى منتخب الفراعنة من كثرة الغيابات على مستوى المحترفين، الأمر الذى يربك حسابات الجهاز الفنى، فى ظل عدم قناعته بمستوى معظم لاعبى الدورى المحلى، مع التخوف من حالة الغضب التى انتابت بعض لاعبى الأهلى والزمالك بسبب تصريحات حسام حسن السلبية بشأنهم، والتى كانت سببًا فى تفكير بعضهم فى الاعتذار عن عدم الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، كنوع من الضغط على «العميد»، ووضعه فى موقف حرج أمام الجماهير المصرية.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى تأكيدًا بانضمام محمد صلاح، لمعسكر المنتخب الوطني المقبل المقرر انطلاقه نهاية مايو الجاري، حيث سبق وأن خاطب اتحاد الكرة ليفربول بشكل رسمي بشأن انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب ورد النادي الإنجليزي بحضوره إلى القاهرة وانتظامه في معسكر المنتخب مع انطلاق الأجندة الدولية.

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