أبرزها تأسيس نادى الزمالك.. حدث فى مثل هذا اليوم

حدث في مثل هذا اليوم، أجندة تقدمها جريدة الـ “الدستور”، وفيها رصد لأبرز الأحداث السياسية والتاريخية، المحلية والإقليمية والعالمية حدثت في مثل هذا اليوم الخامس من يناير.

أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم

وأبرز ما حدث في مثل هذا اليوم، تأسيس نادي الزمالك، تحت اسم “نادي قصر النيل”، وجاءت التسمية نظرا لأنه كان يشغل في بدايات تأسيسه مكان كازينو النهر الحالي بأرض الجزيرة.

وحدث في مثل هذا اليوم أيضا، حرق الأسطول البحري الإنجليزي مدينة ريتشموند الأمريكية بولاية فيرجينييا، خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

وكشف العالم النمساوي فيلم كونراد روتنجن عن الأشعة التي عرفت باسمه وعدلت فيما بعد إلي الأشعة السينية. وفي العام 1919 تأسس الحزب النازي الألماني.

وحدث في مثل هذا اليوم، أول تجربة لراديو أف أم، وفي العام 1945 اعترف الاتحاد السوفيتي بالحكومة الروسية في بولندا، علي خلفية بسط الجيش الأحمر الروسي علي الأراضي البولندية.

وفي العام 1957 أعلن الرئيس الأمريكي إيزنهاور عن مشروعه الذي عرف باسم مبدأ إيزنهاور لمحاربة المد الشيوعي في العالم.

وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1996 اغتيال القيادي بحركة حماس يحيي عياش بقنبلة زرعت بهاتفه. وفي العام 1997 انسحاب القوات السوفيتية من الشيشان والتي دامت لمدة أربعة أعوام.

وفي العام 2016 حصل اللاعب الجزائري رياض محرز علي جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا عن العام 2016.

وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2018 فوز منتخب عمان بلقب كأس الخليج العربي في النسخة الثالثة والعشرين بعد فوزه على منتخب الإمارت.

وفي العام 2021 قادة ورؤساء وفود القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية يوقعون على وثيقة مبادئ تؤسس لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر التي استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام.

أبرز مواليد حدث في مثل هذا اليوم

ومن أبرز مواليد حدث في مثل اليوم: ميلاد المفكر المصري والمترجم والكاتب دكتور لويس عوض ــ الفنان عبد الباسط حمودة ــ الفنان السينمائي حاتم ذو الفقار ــ شاه جهان صاحب تاج محل ــ الاقتصادي الفرنسي جان باتست ساي ــ المخرج السينمائي التونسي الطاهر شريعة ــ ورئيس وزراء باكستان الأسبق ذو الفقار علي بوتو ــ الروائي الإيطالي إمبرتو إيكو ــ

أبرز وفيات حدث في مثل هذا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم، وفيات في مصر كل من: الشاعر بيرم التونسي ــ الراقصة زينات علوي ــ الفنان محمد الدفراوي ــ الفنانة سعاد نصر ــ الخليفة العباسي المعتصم بالله ــ كاترين دي ميدتشي زوجة هنري الثاني ملك فرنسا ــ الكاتب المسرحي اللبناني أديب لحود ــ الشاعر العراقي ألفريد سمعان ــ عالم الفيزياء الألماني ماكس بورن، والحاصل علي جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954 علي جهوده في تطوير ميكانيكا الكم ــ وعالم الكيمياء الأميريكي هارولد يوري والحاصل علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 1934، عن أبحاثه المتعلقة بحالة السيولة التي كانت عليها الأرض قبل ملايين السنين خلال تكونها.