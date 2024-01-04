الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

ألف ليلة وليلة.. نافذة نهاد شريف على عالم الخيال العلمى

نهاد شريف
نهاد شريف

ألف ليلة وليلة،  نافذة نهاد شريف، علي عالم الخيال العلمي، وبمعني أدق، أولي خطواته نحو دنيا أدب الخيال العلمي والذي يعد نهاد شريف، من رواده الأوائل.

 

 ألف ليلة وليلة.. نافذة نهاد شريف علي عالم الخيال العلمي 

وبحسب ابنة رائد كتابة أدب الخيال العلمي نهاد شريف، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2011، أن حكايات ألف ليلة وليلة والتي كانت تحكيها جدة نهاد شريف له، كانت المحفز لخياله، بالإضافة إلي تعلقه بالعلوم سواء الكيمياء أو الفيزياء وكل ما يخص العلم. إلي جانب ولعه الشديد بالقراءة في كل المجالات خاصة العلوم والمعارف العلمية.

 

وتضيف نجلة نهاد شريف، في لقاء تلفزيوني معها، أن والدها تخصص في كتابة أدب الخيال العلمي منذ بدء الاتجاه نحو الكتابة الأدبية، وإن كان قد نشر قصتين بعيدا عن الخيال العلمي، وبعد ذلك تخصص في أدب الخيال العلمي.

وعن محتويات مكتبة والدها نهاد شريف، أضافت: تتضمن المكتبة كل ما يخص الكتب العلمية، عن الفلك والأجرام السماوية، والكواكب وما يجري عليها وغيره. بالإضافة إلي كتب عن الأساطير وألف ليلة وليلة. وكل ماكان يقرأه يخصص له ملف ويصنفها، ما يخص مخ الإنسان البشري، وما يخص الاستنساخ إلي آخره من الموضوعات العلمية، لقد كرس والدي حياته لأدب الخيال العلمي. أعتقد أن هذه القراءات والحكايات هي التي كانت محفزه الأول للاتجاه إلي أدب الخيال العلمي.

 

وعن طقوس والدها نهاد شريف في الكتابة لفتت نجلته إلي: كان يجلس بالساعات الطوال يتخيل العوالم والحيوات في الكواكب وسكانها، وأشكال هذه الكائنات التي تسكن في كواكب أخري. كما كان يتخيل ما وجود هذه الكائنات كيف يمكن أن نتواصل معهم، وشكل هذا التواصل، وهل يمكن أن يكون هناك تفاهم بين سكان الأرض وبينهم، وكيفية هذا التواصل، وما مدي تقدمهم العلمي، وهل يتفوقون علينا بالفعل أم لا إلي آخر هذه الموضوعات.

 

وحول اهتماماته الأخرى بعيدا عن القراءة، قالت نجلة رائد أدب الخيال العلمي نهاد شريف: كان والدي يفضل مشاهدة الأفلام السينمائية التي تدور في أجواء الخيال العلمي، وكان دائما ما يصطحبنا إلي السينما لمشاهدة أفلام الخيال العلمي، وهو ما رسخ لدينا حب أدب الخيال العلمي وكل ما يدور حوله منذ صغرنا. 

 

وتابعت نجلة الكاتب نهاد شريف: بدأت ميول الكتابة الأدبية تظهر لدى والدي وهو طالب، ولقد قرأت له قصتين صدرتا في مجلة حائط كان الطلبة قد أصدروها، كما كان يكتب المقالات، وكان له برنامج إذاعي، وبعدما دخل المجلس الأعلي للثقافة كرس حياته للأدب، وبدأت كتابة الخيال العلمي تستولي علي وقته وتخصصه. وأول قصة كتبها والدي، هي قصة “قاهر الزمن”، والتي فازت بالجائزة الأولي في الرواية والتي نظمها نادي القصة.  وقتها كان وزير الثقافة يوسف السباعي، والتي تحولت بعدها إلي فيلم بنفس الاسم وأخرجه كمال الشيخ. 

 

وحول علاقة والدها نهاد شريف، بالكاتب يوسف السباعي، تمضي نجلته في حديثها: تعرف والدي علي يوسف السباعي من خلال نادي القصة، وكان السباعي يرعي الكثيرين من الكتاب والأدباء الشبان، وبعد فوز والدي بالجائزة نادي القصة الأولي عن قاهر الزمن، شجعه يوسف السباعي وساعده علي نشرها في روايات الهلال.

 

وشددت ابنة نهاد شريف علي أن: عاني والدي كثيرا في بدايات طريق النشر، خاصة وأنه كان وقتها أديب شاب لا يعرفه أحد، كما أن نظرة الناس إلي روايات أدب الخالي العلمي، علي أنها قصص علمية قد تكون صعبة الفهم والاستيعاب علي غير المتخصصين، ولم تكن هذه القصص قد صنفت بعد علي أنها أدب خيال علمي، لكن هذا تغير تماما بعد نشر والدي لأعماله وتدشينه لأدب الخيال العلمي في مصر، مما فتح الباب لكتاب هذا اللون الأدبي فيما بعد.

نهاد شريف ألف ليلة وليلة عالم الخيال العلمي رائد أدب الخيال العلمي يوسف السباعي رواية قاهر الزمن نادي القصة المجلس الأعلى للثقافة

مواد متعلقة

حكاية قارئة كادت تطلق بسبب رواية إحسان عبد القدوس "أين عمري"

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

سعر الريال السعودى واليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنوك 4-1-2024

مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد من أسوان إلى الإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة