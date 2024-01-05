الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الزمالك.. نادي دبي يعلن عن طرح مباريات الدورة الودية (صورة)

الزمالك
الزمالك

أعلن نادي دبي الرياضي، عن فتح باب حجز التذاكر لبطولة “كأس دبي للتحدي” الودية التي من المقرر أن يشارك فيها نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

حيث يستعد نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري.

ونشر نادي دبي الرياضي عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” صورة وكتب عليها: ”نادي القرن الحقيقي جاي.. احجزوا تذاكركم الآن لمشاهدة مباريات الزمالك في كأس دبي للتحدي، من 26- 28 على استاد آل مكتوم".

ويتواجد أبناء القلعة البيضاء، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، في دورة كأس التحدي الودية، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.

طرح تذاكر بطولة كأس دبي للتحدي الودية

مواعيد مباريات الزمالك في كأس دبي للتحدي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الرجاء المغربي يوم الجمعة 26 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

على أن يتقابل الأهلي السعودي أمام ووهان ثري تاونز الصيني يوم السبت 27 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

والمركز الثالث والرابع الأحد 28 يناير الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر والنهائي الأحد 28 يناير الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الزمالك سيشارك قبلها في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل رفقة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري

وتشهد مسابقة دوري نايل الفترة الحالية فترة توقف، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر استئناف مسابقة دوري نايل مجددا، منتصف شهر فبراير المقبل، عقب انتهاء فعاليات “كان 2023”.

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