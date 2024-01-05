مدرب غانا السابق: مباراة ستكون الأسهل لنا في دور المجموعات

أدلى أوتو أدو المدير الفني السابق لمنتخب غانا، بتصريحات مثيرة للجدل عن مشوار النجوم السوداء في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم مصر وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويرى أدو في تصريحات نشرها موقع ghanasoccernet الغاني، أن منتخب مصر هو المرشح للفوز بمواجهة الفريقين في الجولة الثانية بدور المجموعات، ومن ثم فإن هذه المواجهة من وجهة نظره ستكون الأسهل كونها ستخفف من الضغوط على لاعبي غانا الذي سيتنافسون أمام فريق متوقع أن يؤدي بشكل جيد.

وقال أدو: "أعتقد أن المباراة الأسهل في المجموعة ستكون أمام مصر لأنهم فريق متوازن للغاية".

وأضاف "هم المرشحون للفوز بالمباراة، لذلك من السهل أن تقف في الخلف لأن العديد من الناس لا يتوقعون الكثير منك".

وتقام مباراة مصر وغانا يوم 18 يناير في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويستهل منتخب غانا مشواره في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر يوم 14 قبل أن يختتم البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 22 يناير الجاري.

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حجازى يخضع لتدريبات تأهيلية قبل المشاركة فى المران الجماعى.. وظهور أول لصلاح

خاض أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول، تديبات تاهيلية بمعرفة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة قبل المشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج خاص لحجازي، إضافة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، حتى يتم تجهيز اللاعب بالشكل الأفضل للمشاركة أساسيا في تشكيلة لفراعنة، في ظل غيابه عن المشاركة مع فريقه اتحاد جدة منذ بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك جميع لاعبي المنتخب الوطني في المران الأساسي قبل خوض ودية تنزانيا المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، في إطار الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2024 التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار خلال أيام.