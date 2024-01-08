الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبون لها على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024 لمعرفة المواعيد الحالية، لمشاهدة جميع المباريات في وقت حصري. 

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024

ونعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 في جميع البطولات العالمية والعربية وما هي كافة القنوات الناقلة للمباريات؟

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024، حيث سنتابع مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان وذلك في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتكون بالإضافة لانطلاق الجولة السابعة عشرة من دوري يلو السعودي، والتي يواجه فيها العدالة فريق الخلود، بينما سيحل العين ضيفًا على النجمة.

وفي كأس الرابطة المصرية سنتابع ثلاث مباريات ضمن دور الـ16، حيث يلتقي بلدية المحلة وسموحة، الإسماعيلي ضد الداخلية وفيوتشر والاتحاد.

وفي هذا التقرير تستعرض "الدستور" مباريات اليوم الاثنين 8 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 "08-01-2024"

أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين

موعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في دور الـ64

ويجان - مانشستر يونايتد في تمام الساعة  22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1  للمعلق الرياضي حسن العيدروس

موعد مباريات دوري يلو السعودي في الجولة 17

الترجي - أحد في تمام الساعة  14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية 2 للمعلق الرياضي  يوسف السلطان

العدالة - الخلود في تمام الساعة  14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية 1 على المعلق الرياضي محمد البخيتان

النجمة - العين في تمام الساعة  14:30 مصر، 15:30 السعودية السعودية الرياضية 3 للمعلق الرياضي سلطان الحربي

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة

مدرب غانا السابق: مباراة ستكون الأسهل لنا في دور المجموعات

موعد مباريات كأس الرابطة المصرية في دور الـ16

بلدية المحلة - سموحة في تمام الساعة  15:00 مصر، 16:00 السعودية على قناة OnTime Sports 2  للمعلق الرياضي محمد الغياتي

الداخلية - الإسماعيلي في تمام الساعة  15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports 1  للمعلق الرياضي محمد عفيفي

المبارة بين فيوتشر - الاتحاد السكندري في تمام الساعة  17:00 مصر، 18:00 السعودية على قناة  OnTime Sports 1  للمعلق أيمن الكاشف

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