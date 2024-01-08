الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا.. وترتيب المجموعات

كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية 2024

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية حاليًا عبر المنصات الإلكترونية مع اقتراب انطلاق النسخة الـ 34 من بطولة الأمم الأفريقية 2024  في دولة كوت ديفوار حيث يسعى الملايين من محبي الساحرة المستديرة في مشاهدة المباريات للاستمتاع بها.

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا

يبحث الملايين عن تردد القنوات الناقلة لكأس افريقيا 2024 مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة والتي حصلت على حقوق البث المباشرو يمكن ضبط ترددها عبر الإحداثيات التالية لمشاهدة مباريات البطولة:-

قناة Canal 11HD

  • القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.
  • التردد: 12437.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.

قناة ESPN 901

  • القمر الصناعي: تيليستار 15.
  • التردد: 12609.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.

قناة RING HD

  • القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق.
  • التردد: 12418.
  • معامل تصحيح الخطأ: 30000.
  • الاستقطاب: أفقي.

قناة Solo Calcio

  • القمر الصناعي: الأوربي 13 شرق.
  • التردد: 11179.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024

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بعثة منتخب المغرب تطير إلى كوت ديفوار للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2023

قناة TV 8.5

  • القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق.
  • التردد: 12356.
  • معامل تصحيح الخطأ: 7100.
  • الاستقطاب: أفقي.

قناة sport tv 1 HD

  • القمر الصناعي: هيسباسات W30.
  • التردد: 12246.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.

قناة BEIN SPORT Max 1

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12604.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.

قناة BEIN SPORT Max 2

  • القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.
  • التردد: 12604.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.

 قناة  BEIN SPORT Max 3

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12604.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
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فيكتور أوسيمين: نطمح للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023

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جدول مباريات منتخب مصر في الأمم الإفريقية 2024 الجولة الأولى

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

يشارك في بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 المقامة في نسختها الـ 34 في كوت ديفوار قرابة 24 منتخب من بينهم منتخب مصر مقسمين على 6 مجموعات كما يلي:-

  • المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.
  • المجموعة الثانية: مصر، كاب فيردي، موزمبيق، غانا.
  • المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، عامبيا.
  • المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موروتانيا، انغولا.
  • المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب افريقيا، ناميبيا.
  • المجموعة السادسة: المغرب، كونغو الديمقراطية، زاميبا، تنزانيا.

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