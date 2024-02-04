الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"Watch it" تروج لمسلسل "إنترفيو" من بطولة رنا رئيس استعدادًا لعرضه

رنا رئيس
رنا رئيس

بدأت منصة watch it في الترويج للمسلسل الدرامي الجديد “إنترفيو” من بطولة النجمة الشابة رنا رئيس استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة. 

ونشرت المنصة صورة من كواليس العمل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مصحوبة بتعليق: قريبًا. 

ويعد مسلسل “إنترفيو” أولى بطولات رنا رئيس المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية. 

ويأتي عرض مسلسل “إنترفيو” عبر منصة watch it عقب النجاح الذي حققه مسلسل "حالة خاصة" والذي انتهى عرضه عبر المنصة الأسبوع الماضي. 

ويعد مسلسل "إنترفيو" أحد الإنتاجات الحصرية الأصلية لمنصة watch it التي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تصبح من أهم المنصات الإلكترونية في مصر والعالم العربي لتقديمها لمحتوى متميز. 

تفاصيل مسلسل إنترفيو 

ويتكون مسلسل “إنترفيو” من 10 حلقات ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء اسبوعيا.

كانت الشركة المنتجة لمسلسل إنترفيو قد طرحت في وقت سابق البرومو الرسمي للعمل بطولة الفنانة رنا رئيس، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وسيطر على البرومو الإثارة والتشويق ومزيج من الرومانسية.

ويتبين من خلال أحداث مسلسل إنترفيو، أن رنا رئيس تواجه أزمة ما في حياتها، بسبب خوفها من الدخول في علاقات عاطفية، إذ قالت: أنا بخاف من العلاقات علشان كده عمري ما دخلت في قصة حب حقيقية، أنا كتلة كلاكيع.

وخلال أحداث المسلسل يحاول الفنان خالد شباط أن يدخل معها في قصة حب ويطلب يدها للزواج، ولكنها تخشى ذلك، إلا أنه يلح عليها بأن تتعرف عليه وتعطي له فرصة.

أبطال مسلسل إنترفيو 

مسلسل إنترفيو، وهو أولى بطولات رنا رئيس المطلقة، ويشاركها في بطولته كل من الفنان خالد شباط، مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، نور بدر، سارة نور، ميدو عادل، منة سماحة، خالد جواد، وغيرهم، والعمل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي.

رنا رئيس انترفيو مسلسل انترفيو على منصة watch it مسلسل انترفيو لرنا رئيس موعد عرض أولى حلقات مسلسل انترفيو انترفيو على منصة watch it

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