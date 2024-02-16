مع قرب انتهاء المدة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الثانوية العامة يشغل أذهان الطلاب معرفة رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 وآخر موعد للتسجيل عبر جوجل خلال الساعات الماضية لدخول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 وآخر موعد للتسجيل

وينشر "الدستور" في السطور التالية رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، وخطوات التسجيل، وآخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي لعام 2024، فسيتم تسجيل استمارة عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالضغط على الرابط التالي: من هنا.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

القيام بالدخول بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا).

ثم قم بتسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد زوذلك من أجل إكمال خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024، وفي حال لم يكن لديك بريدا إلكترونيًا موحدًا يمكنك إنشاء واحد من خلال قائمة إنشاء حساب البريد الإلكتروني.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

ومن المقرر أن سوف يكون أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024، في يوم الخميس القادم الموافق 22 من فبراير 2024 الجاري، وبدأ تسليم الاستمارات في المدرسة، بدء من يوم 11 فبراير وإلى يوم الخميس 29 فبراير 2024.

ومن المقرر أن ستبدأ امتحانات الثانوية العامة من يوم 22 يونيو 2024 المقبل، طبق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري لعام 2023/2024، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك والذي سيبدأ من 15 يونيو.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي في الفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في كافة المواد الدراسية المقررة للصفوف من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.

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وسيتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح يكون وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية في كل وحدة دراسية من المنهج الدراسي وذلك مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية في صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات ما بين أجزاء المنهج بشكل ميسر وذلك مع مراعاة الفروق الفردية ما بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة بعملية التحصيل.