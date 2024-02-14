رسميا.. آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 بالخطوات

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024 ويكثر التساؤل من قبل الطلاب لمعرفة آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 عبر جوجل، حيث حددت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، في يوم الخميس 29 فبراير 2024.

آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، و الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة.

أخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس

وأتاحت وزارة التعليم في مصر، رابط لتسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024، للتقدم لامتحانات لإتمام شهادة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي والمقرر أن ستبدأ في يوم 22 يونيو المقبل طبقًا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي والمعتمدة من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في مصر، أن ينبغي أن سوف يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي للتسجيل باستمارة الثانوية العامة 2024، وفي حالة أن إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، سيتاح الحصول عليه من خلل رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي، والقيام بتسليمه للمدرسة وتكون بموعد أقصاه 29 من الشهر الجاري.

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الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم بمصر، جميع الأوراق المطلوبة لتقدم طلبة الصف الثالث الثانوي من أجل تسجيل استمارة التقدم في الامتحانات الثانوية العامة لعام 2024 وهي كالتالي: