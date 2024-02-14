رسميا.. آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 بالخطوات
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024 ويكثر التساؤل من قبل الطلاب لمعرفة آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 عبر جوجل، حيث حددت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، في يوم الخميس 29 فبراير 2024.
آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024
وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، و الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة.
أخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس
وأتاحت وزارة التعليم في مصر، رابط لتسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024، للتقدم لامتحانات لإتمام شهادة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي والمقرر أن ستبدأ في يوم 22 يونيو المقبل طبقًا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي والمعتمدة من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.
وأشارت وزارة التربية والتعليم في مصر، أن ينبغي أن سوف يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي للتسجيل باستمارة الثانوية العامة 2024، وفي حالة أن إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، سيتاح الحصول عليه من خلل رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي، والقيام بتسليمه للمدرسة وتكون بموعد أقصاه 29 من الشهر الجاري.
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الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة
أوضحت وزارة التربية والتعليم بمصر، جميع الأوراق المطلوبة لتقدم طلبة الصف الثالث الثانوي من أجل تسجيل استمارة التقدم في الامتحانات الثانوية العامة لعام 2024 وهي كالتالي:
- ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.
- صورة البطاقة الشخصية للطالب.
- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.
- شهادة الميلاد الأصلية للطالب تكون إضافة إلى 2 صورة منها.
- 4 صور شخصية حديثة تكون مقاس 4×6 خلفية بيضاء وتكون مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
- وستكون نفس الصورة علي الاستمارة.
- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات تكون فئة 10 جنيهات متواجد بالمدرسة.
- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة من خلال البريد.
- 2 صورة من الايصال بمبلغ قيمة 210 جنيهات.
- 2 طابع مهن تعليمي فئة 2 جنيه.
- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بقيمة 512 جنيها وعدد 2 صورة منه.