الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميا.. آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 بالخطوات

الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024 ويكثر التساؤل من قبل الطلاب لمعرفة آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 عبر جوجل، حيث حددت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، في يوم الخميس 29 فبراير 2024.

آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، و الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة.

أخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس

وأتاحت وزارة التعليم في مصر، رابط لتسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024، للتقدم لامتحانات لإتمام شهادة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي والمقرر أن ستبدأ في يوم 22 يونيو المقبل طبقًا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي والمعتمدة من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا

وأشارت وزارة التربية والتعليم في مصر، أن ينبغي أن سوف يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي للتسجيل باستمارة الثانوية العامة 2024، وفي حالة أن إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، سيتاح الحصول عليه من خلل رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي، والقيام بتسليمه للمدرسة وتكون بموعد أقصاه 29 من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا:

مصادر بـ"التعليم": الوزارة تدرس مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة

استمارة الثانوية الأزهرية 2024 والموعد النهائي للتسجيل

موعد تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس 2024.. والأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم بمصر، جميع الأوراق المطلوبة لتقدم طلبة الصف الثالث الثانوي من أجل تسجيل استمارة التقدم في الامتحانات الثانوية العامة لعام 2024 وهي كالتالي:

  • ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.
  • صورة البطاقة الشخصية للطالب.
  • صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.
  • شهادة الميلاد الأصلية للطالب تكون إضافة إلى 2 صورة منها.
  • 4 صور شخصية حديثة تكون مقاس 4×6 خلفية بيضاء وتكون مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
  • وستكون نفس الصورة علي الاستمارة.
  • 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات تكون فئة 10 جنيهات متواجد بالمدرسة.
  • إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة من خلال البريد.
  • 2 صورة من الايصال بمبلغ قيمة 210 جنيهات.
  • 2 طابع مهن تعليمي فئة 2 جنيه.
  • إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بقيمة 512 جنيها وعدد 2 صورة منه.
موعد تسجيل استمارة الصف الثالث تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الصف الثالث الثانوي 2024 الصف الثالث الثانوي موعد استمارة

مواد متعلقة

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 وأخر موعد للتسجيل

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان نظيره التركى وقرينته فى مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة