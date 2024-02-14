موعد عيد الأضحى 2024.. ورسائل تهنئة للاحتفال بالعيد الكبير

تصدر البحث عن موعد عيد الأضحى 2024، محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لاسيما المقبلين على أداء فريضة الحج لهذا الموسم كون عيد الأضحى أو العيد الكبير هو المتمم لطقوس الفريضة والنحر، كما يستعد له المربون والقصابون في شتى أنحاء الجمهورية للاستعداد بتربية الأضاحي وتسمينها استعداد للأضحية في هذا اليوم المبارك.

موعد عيد الأضحى 2024

وفق الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون موعد عيد الأضحى لعام 2024 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024، حيث سيستمر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية لمدة أربعة أيام حتى الخميس 20 يونيو 2024، خلال هذه الفترة، سيتمتع الموظفون في القطاعين العام والخاص بـ إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال والاجتماع مع الأهل والأحباب بهذه المناسبة الدينية المهمة.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024

تهنئة مليئة بالحب والود للناس الغاليين، بمناسبة عيد الأضحى السعيد ، كل عام وأنتم طيبين.

في زحام الأعوام يمضي العام بعد العام وفي كل عام حقائق وأحلام وأنا حلمي أشوفك بخير في كل عام.

كل عام ومن نحب حولنا والعيد يجمعنا في خير، عيد أضحى سعيد.

أعاده الله عليكم وعلى الامة الإسلامية بالخير واليمن والبركات عيدكم مبارك.

حبيت أسبق الجميع، لأكون أول من يرسل المعايدة لأغلي الناس على قلبي، فكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، و عيد أضحى سعيد.

الإجازات السنوية في عام 2024

إليكم قائمة بالإجازات الرسمية في مصر لعام 2024:

عيد الميلاد المجيد: 7 يناير 2024.

ثورة 25 يناير: 25 يناير 2024.

عيد الشرطة: 25 يناير 2024.

عيد الفطر: 10 أبريل 2024.

عيد تحرير سيناء: 25 أبريل 2024.

عيد العمال: 1 مايو 2024.

شم النسيم: 6 مايو 2024.

عيد الأضحى المبارك: 17 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو: 30 يونيو 2023.

رأس السنة الهجرية: 8 يوليو 2023.

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952: 23 يوليو 2023.

احتفال بالمولد النبوي الشريف: 16 سبتمبر 2024.

احتفال القوات المسلحة بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر: 6 أكتوبر 2024.

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