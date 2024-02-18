مسلسلات رمضان 2024.. ماهي قصة مسلسل سر إلهي والأبطال المشاركة؟

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2024 ويتميز شهر رمضان بالعديد من المسلسلات الدرامية ومن بينهم مسلسل سر إلهي في هذا السياق نرصد “الدستور” كل المعلومات عن مسلسل سر إلهي.

قصة مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

تدور قصة مسلسل سر إلهي رمضان 2024 حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ومتزوجة من الفنان محمد ثروت يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

وتخرج بعد سنوات وتحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحدث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة للأحداث العمل الفني.

من يشارك في مسلسل سر إلهي في رمضان 2024

يشارك في بطولة مسلسل سر إلهي مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم روجينا أحمد مجدي ومي سليم ورشا مهدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحسيني وصلاح عبد الله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي ويوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة كودكس للإنتاج الفني.

استمرار التصوير لمسلسل سر إلهي في رمضان 2024

ويستمر فريق العمل في تصوير مشاهد المسلسل والانتهاء منه قبل بداية الشهر الكريم وإجراء أعمال المونتاج تمهيدا لعرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 والذي يتوقع أن يشهد نسب مشاهدة عالية عبر القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدما الاعلامي ومنصة واتش إت watch it الرقمية.