الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

شيرين تحيي حفلا غنائيا ضخما على مسرح فورم دي بيروت (صور)

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب من حفل بيروت

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما على مسرح فورم دي بيروت، وسط تجهيزات بمواصفات عالمية وبحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وصعدت شيرين على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بكامل اناقتها مرددة لاغنية "نساي" وسط  عاصفة من التصفيق، وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "وحشتينا يا شيرين"، والتي من جانبها علقت علي حفاوة الإستقبال قائلة :" وانتم كمان وحشتوني"حبه جنة"، "الوتر الحساس"،"كلام عينيه"، "انا فى الغرام"، "عين وننى"،"انا كتير،"مشاعر"،"كلها غيرانه"، "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي"، “عين ونني”، “على بالي”، “بحبك انت" .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

وشارك في إحياء فقرات الحفل ديسكو بيروت، وكريستين درامز، وجاى مانوكيان، وإضاءة حاتم الخولي، وصوت احمد عبد القادر.

وتألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في إحياء ختام حفل اولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشبخ وشارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كما تصدرت أغنية "الدهب" التى اطلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين، علي مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة وسط تجهيزات غير مسبقه من آجواء"لايف" بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد .

 

 

حفل شيرين عبد الوهاب ببيروت

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شيرين شيرين عبد الوهاب النجمة شيرين عبد الوهاب بيروت نساي

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