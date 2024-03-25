بث موحد وبرامج 15 حلقة.. خريطة إبداعية لـ«راديو النيل» خلال رمضان 2024

تقدم شبكة إذاعات «راديو النيل»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجبة برامجية ودرامية شاملة، خلال الموسم الرمضانى الجارى، حققت بها نجاحًا وتفاعلًا كبيرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، وإشادات واسعة من المتابعين، فى ظل ما تتضمنه من محتوى مميز ومختلف.

وقدم «راديو النيل» توليفة رائعة خلال الموسم الجارى، اعتمد فيها على أفكار جديدة ومبتكرة، لتقديم برامج لها بصمتها الخاصة فى كل محطة، إلى جانب برامج قوية على جميع محطاته بنظام «البث الموحد».

ويستعرض «الدستور» في السطور التالية، خريطة برامج شبكة إذاعات «راديو النيل»، التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال النصف الأول من شهر رمضان.

«اللمة تحلى» على «شعبى إف إم»

استطاع برنامج «اللمة تحلى» على محطة «شعبى إف إم»، الذى يقدمه عدد كبير من مذيعى المحطة، منهم عمرو أبوحمدة، وناهد عونى، وعمرو صلاح، وبيريهان زهير، تقديم تغطية مميزة لليوم الرمضانى، إضافة إلى تغطية خاصة لمسلسلات الموسم التى تطرحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشهد البرنامج اتصالات هاتفية مع عدد من النجوم والصناع والمتخصصين، منهم سامح الزهار، الكاتب والمؤرخ واستشارى التراث الثقافى، الذى تحدث عن نشأة جماعة «الحشاشين»، والسيناريست محمد إسماعيل، مؤلف مسلسل «بابا جه».

واستضاف البرنامج كلًا من: بيشوى عماد، مترجم لغة الإشارة لمسلسل «عتبات البهجة»، والناقد الفنى مصطفى حمدى، والفنانة سلوى عثمان، التى تحدثت عن دورها فى مسلسل «حق عرب».

واستضاف أيضًا الفنانة نسرين أمين للحديث عن دورها فى مسلسلى «بابا جه»، والفنان ياسر الطوبجى، عن دوره فى ذات المسلسل، والفنانة رحاب الجمل، عن دورها فى مسلسلى «بيت الرفاعى» و«صدفة»، والفنانة دينا فؤاد عن دورها فى مسلسل «حق عرب»، وشادى مؤنس، مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسلى «صيد العقارب» و«جودر».

كذلك استضاف الفنان محمد نجاتى، الذى تحدث عن دوريه فى مسلسلى «صيد العقارب» و«الحشاشين»، والفنانة سيمون، عن دورها فى مسلسل «صيد العقارب»، والمهندس أحمد فايز، مصمم ديكور مسلسل «الحشاشين»، إلى جانب شروق مجدى وعبدالرحمن مجدى وأحمد إيهاب، المطربين فى فرقة الموسيقى العربية.

«ويانا» على «نغم إف إم»

زخم كبير حققه برنامج «ويانا» على محطة «نغم إف إم»، الذى يقدمه عدد من مذيعى المحطة، منهم محمد سويلم، ووئام وجدى، وأمل الحناوى، ونيرة شريف، وإيناس ثروت، وإنجى أنور، وميرا سامى، وميرا العامرى، وهدير أبوزيد، وخلود نادر، ومها بهنسى، ومحمود عباس.

واستضاف البرنامج وأجرى اتصالات مع عدد كبير من نجوم وصناع الفن والإبداع، من بينهم المنشد محمد جمال، الذى أدى أناشيد دينية بمناسبة رمضان، والفنان ياسر الطوبجى، الذى تحدث عن دوره فى مسلسل «حق عرب»، والفنان أحمد الرافعى، عن أدائه الصوتى فى مسلسل «الحشاشين».

واستضاف البرنامج الفنانة الكبيرة صابرين، للحديث عن دورها فى مسلسل «مسار إجبارى»، والمخرج خالد يوسف، الذى تحدث عن طقوسه فى رمضان، وأعماله السينمائية والدرامية بصفة عامة.

وتحدث الفنان تامر مجدى عن دوره فى مسلسل «الحشاشين»، والسيناريست وائل حمدى، عن تأليفه لمسلسل «بابا جه»، والفنانة صفاء الطوخى، عن دورها فى مسلسلات: «بيت الرفاعى» و«عتبات البهجة» و«الكبير أوى».

واستضاف البرنامج الشاعر الغنائى أحمد حسن راءول، الذى تحدث عن كتابته لتترات مسلسل «صيد العقارب»، وبرنامج «حياة كريمة»، ومسلسل الكرتون «يحيى وكنوز»، إلى جانب المطرب أحمد عفت، الذى يعد واحدًا من الأصوات الذهبية التى نجحت فى حصد شعبية كبيرة، من خلال حفلاته فى دار الأوبرا المصرية.

«بث موحد» لـ4 برامج على محطات الشبكة

تبث محطات «راديو النيل» ٤ برامج بنظام «البث الموحد»، فى تمام العاشرة مساءً يوميًا، يقدمها نخبة من نجوم الراديو، وتستضيف خلالها عددًا من نجوم الوسط الفنى، ونجوم وصناع أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان الجارى.

«رمضان نايتس» على «راديو هيتس»

«رمضان نايتس» برنامج رمضانى مميز يُبث على «راديو هيتس»، ويقدمه عدد كبير من مذيعى المحطة، منهم تامر عادل، وهند حازم، وميريهان عمرو، ويحيى حمزة، وياسمين محفوظ.

ويتطرق البرنامج إلى الكثير من تفاصيل اليوم الرمضانى، إضافة إلى تقديم بعض المعلومات عن الشهر الكريم، وإجراء مداخلات مع الصناع، أشهرها مداخلة مع السيناريست أيمن سلامة، مؤلف مسلسل «صدفة».

«هوليلة فى 30 ليلة» على «ميجا إف إم»

يُبَث «هوليلة فى 30 ليلة»، على «ميجا إف إم»، ويقدمه عدد كبير من مذيعى المحطة، منهم دينا صلاح عبدالله، وهمسة إمام، ومى أنور، ومحمد فهمى، وشريف نورالدين، وآية حسين.

واستضاف البرنامج المطربة الشابة كنزى تركى، والسيناريست باهر دويدار، مؤلف مسلسلى «صيد العقارب» و«مسار إجبارى»، والفنانة مى سليم، عن دورها فى مسلسل «سر إلهى»، والفنان أحمد سلامة، عن دوره فى نفس المسلسل، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، مؤلف مسلسل «إمبراطورية ميم».

واستضاف البرنامج الفنان حجاج عبدالعظيم، متحدثًا عن دوره فى مسلسل «المعلم»، والسيناريست محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل «محارب»، والمطرب والمنشد وائل الفشنى، مطرب تترى «الحشاشين» و«بيت الرفاعى»، والسيناريست الدكتور مدحت العدل، مؤلف مسلسل «عتبات البهجة».

برامج صباحية وقصيرة ومن 15 حلقة

قدمت شبكة إذاعات «راديو النيل» مجموعة من البرامج الصباحية المميزة، منها برنامج «خلاص صحينا» عبر أثير «ميجا إف إم»، الذى يذاع فى العاشرة صباحًا، من الأحد إلى الخميس.

وأجرى البرنامج مداخلات مع عدد من المشاهير، من بينهم السيناريست أمانى التونسى، مؤلفة مسلسل «بقينا اتنين»، ومداخلة مع الفنانة ميمى جمال، بمناسبة عيد الأم.

وقدم «راديو النيل» برامج أخرى متنوعة الأفكار، من بينها برنامج «علمنى أبى»، تقديم الإذاعية هبة عبدالفتاح، يبث فى الساعة ٥.٤٠ يوميًا، و«مطبخ شريف»، للإعلامى شريف مدكور، ويبث الواحدة والنصف مساءً، و«جوانيات»، تقديم الإذاعى أمجد الشرقاوى ويبث فى الساعة ٤.٤٥ مساءً يوميًا، و«المسحراتى»، مع المنشد عبدالرحمن بلالة، ويبث الثانية صباحًا.

كما قدم برنامج «ع الأبواب» للإذاعى محمد بكر، ويبث فى تمام الواحدة ظهرًا، و«الخدعة» للإذاعى خالد عليش، ويبث فى الثانية والنصف مساءً، و«مش طالبة»، لسالى عبدالسلام، ويبث فى الساعة الخامسة إلا الربع مساءً.

وعلى غرار مسلسلات الـ15 حلقة، قدمت إذاعات «راديو النيل» عددًا من برامج الـ 15 حلقة، لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المقدمين، لتقديم برامج متنوعة.

ويأتى على رأس هذه البرامج: «كان عمرى ٢٠»، تقديم الإذاعية والإعلامية الكبيرة شافكى المنيرى، الذى استضافت فيه ليلى علوى ويسرا ونيللى كريم وحميد الشاعرى وإنجى المقدم وهند صبرى ونيقولا معوض، وريم مصطفى وخالد زكى وأنوشكا وحنان مطاوع، وهشام عباس وإلهام شاهين، وغيرهم من النجوم.

وحقق البرنامج انتشارًا هائلًا، بتطرقه إلى الجانب الإنسانى فى حياة نجوم الفن، وهو برنامج إنسانى بالدرجة الأولى، ويناقش مسيرة حياة الضيف منذ كان فى العشرين من عمره.

وضمت قائمة برامج الـ١٥ حلقة أيضًا: «شهريار زمانه»، تقديم الإعلامية أمير نور، التى استضافت خلاله عددًا من النجوم الكبار من الرجال، منهم ياسر جلال، وحسن الرداد، ومحمد رياض.

كما تقدم الشبكة عددًا من البرامج القصيرة، التى تصل إلى ٣ دقائق، ويقدمها عدد كبير من نجوم المحطات المختلفة، واستطاعت أن تجذب الجمهور بقوة.

3 مسلسلات كوميدية لكبار نجوم الضحك

حرصت شبكة إذاعات «راديو النيل» على رسم البسمة فى قلوب المشاهدين، من خلال ٣ مسلسلات كوميدية، تُبث يوميًا خلال الشهر الكريم، وأحدثت تفاعلًا كبيرًا من قبل المستمعين.

هذه المسلسلات هى: «زكريا أبو ندا»، بطولة الفنان أكرم حسنى، و«شاكر مش فاكر»، بطولة الفنان هشام ماجد، والفنانة نور قدرى، و«أبويا شقيقى»، بطولة الفنان محمد هنيدى، والفنانة شيرى عادل.

تغطيات وخدمات إخبارية على مدار الساعة

اهتمت إذاعات «راديو النيل» بتقديم فواصل إخبارية وتغطيات خاصة لبعض الأحداث، منها التغطية المميزة لعدد من الأحداث التى شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مثل احتفالية المرأة المصرية وعيد الأم، واحتفالية إفطار القوات المسلحة.

وأجريت مداخلات مع الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، ومنهن أنيسة فريد منصور متولى، من محافظة الدقهلية، الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وأيضًا الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى الأسبق، عضو المجلس القومى للمرأة، إحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية يوم المرأة المصرية، والفنانة صفاء أبوالسعود، التى تحدثت عن حضورها نفس الاحتفالية.

كما أجريت مداخلات مع وفاء أحمد، صاحبة المركز الثانى بمسابقة الأم المثالية، والدكتورة منى صالح الصبان، أستاذ المونتاج بمعهد السينما، إحدى المكرمات فى احتفالية الرئيس بالمرأة المصرية.

وبمناسبة ذكرى تحرير طابا ونصر العاشر من رمضان، أجريت مداخلات مع اللواء حمدى بخيت، المحلل الاستراتيجى والعسكرى، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، واللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصرى السابق، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وجبة دينية لكبار الدعاة

قدم «راديو النيل» مجموعة من البرامج الدينية المميزة، التى خاطبت جمهورها خلال الشهر الكريم، وحققت انتشارًا كبيرًا، منها برنامج «القرآن.. أسرار وأنوار»، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، ويبث فى تمام الساعة ١٢.٤٥ مساءً، إلى جانب «حديث شيخ الأزهر» للدكتور أحمد الطيب، ويبث فى الساعة ٥.٤٥، طوال الشهر الكريم.