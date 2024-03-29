آسر ياسين يخطف جمهور رمضان «بدون سابق إنذار»

نجاح كبير لافت للنظر حققه مسلسل «بدون سابق إنذار»، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، بعد عرض حلقاته الثلاث الأولى بشكل حصرى على شبكة قنوات «dmc»، والمنصة الإلكترونية «Watch It».

واستطاع «بدون سابق إنذار» أن يخطف قلوب الجمهور، فى ظل ما يتضمنه من جرعة عالية من الإثارة والتشويق، من خلال قصة الزوجين «مروان» و«ليلى»، اللذين يجسدهما آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

وتنقلب حياة الأسرة الصغيرة رأسًا على عقب، حين يكتشف الزوجان مرض ابنهما بـ«السرطان»، قبل أن يتلقى الأب ضربة أخرى، عندما يعرف أن هذا الابن ليس ابنه الحقيقى، فيبدأ الشك فى زوجته، ثم يبدأ رحلة البحث عن ابنه الحقيقى، ليكتشف أنه توفى، وأنه ربما جرى تبديله مع الطفل الآخر الذى رباه، عند الولادة.

ووصف الجمهور المسلسل بأنه «يحبس الأنفاس»، نتيجة تسارع الأحداث فى كل حلقة، دون أى توقف، بشكل أدخل المشاهدين فى حالة الصراع التى يعيشها الأبطال، فى محاولة معرفة حقيقة الأسرار التى تتكشف لهم الدقيقة تلو الأخرى.

وأشاد المشاهدون بالأداء التمثيلى الذى قدمه بطل العمل آسر ياسين، بالإضافة إلى باقى فريق العمل، وصولًا إلى المخرج هانى خليفة، الذى استطاع أن يقدم سيمفونية فنية مميزة، ربط من خلالها الأحداث بإتقان كبير، ومنع تسرب أى لحظة ملل إلى الجمهور، فى ظل تغير الأحداث بشكل متسارع.

كما أضافت الموسيقى التصويرية للمسلسل، التى وضعها خالد الكمار، عنصر نجاح آخر إلى العمل، عبّر من خلالها بشكل ممتاز عن حالة الإثارة والتشويق والترقب المميزة للقصة والأحداث.

ولذلك كله، كان من الطبيعى أن يدخل المسلسل قائمة «الأعلى مشاهدة»، على منصة «Watch It»، ليزاحم بحلقاته الثلاث الأولى عددًا من الأعمال التى تُعرض من بداية شهر رمضان.

واحتفى الجمهور على منصات التواصل الاجتماعى، خاصة «X»، بالمستوى الفنى المميز للمسلسل، خاصة السيناريو الذى كتبه كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل.