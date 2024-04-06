السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تونس ضيفة شرف مهرجان أسوان.. وتكريم كاهنة عطية و"بنات ألفة" في الافتتاح

مهرجان أسوان
مهرجان أسوان

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن اختيار تونس ضيفة شرف المهرجان في دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة في تونس، وتحت إشراف وزارة الشئون الثقافية التونسية.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسمية دولة ضيفة شرف في مهرجان أسوان، وذلك تقديرا للنجاحات الكبيرة التي حققتها السينما التونسية في الفترة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالأفلام التي تناقش قضايا المرأة، فضلًا عن بروز أسماء عديدة ومهمة لمبدعات تونسيات نجحن في عرض أفلامهن في العديد من المهرجانات الكبرى وتوجن بجوائز مهمة.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان، أنه في إطار اختيار تونس كضيفة شرف سيتم تكريم المونتيرة الكبيرة كاهنة عطية، فضلًا عن اختيارها رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، وهى صاحبة مشوار طويل في السينما التونسية والإفريقية، حيث تخرجت من المعهد العالي للدراسات السينمائية في باريس (IDHEC) عام 1968، وتعاونت خلال مسيرتها السينمائية مع العديد من المخرجين المرموقين من منطقة المغرب العربي، مثل نوري بوزيد، وسلمى بكار، ورضا الباهي، وناصر خمير، وفريدة بنليزيد، ومصطفى الدرقاوي، وحسن بنجلون، وفاروق بلوفة، عملت أيضا مع صناع أفلام من دول أفريقية مختلفة مثل عثمان سيمبين، وشيخ عمر سيسوكو، وهنري دوبارك، بالإضافة إلى مخرجين من دول عربية مثل محمد ملص.

وضمن الاحتفاء بالسينما التونسية كضيفة شرف، سيتم عرض فيلم "بنات ألفة" فى افتتاح الدورة الثامنة، إلى جانب مشاركته في مسابقة الأفلام الطويلة، والفيلم سبق عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وترشح لجائزة الأوسكار، وهو من بطولة هند صبري وإخراج كوثر بن هنية، كما سيعرض أيضا في مسابقة الأفلام الطويلة، فيلم "كواليس" بطولة عفاف بن محمود وصالح بكري، وإخراج عفاف بن محمود وخليل بنكيران، وسبق عرض الفيلم في الدورة الماضية لمهرجان فينسيا.
وسينظم مهرجان أسوان ندوة خاصة عن سينما المرأة في تونس، بمشاركة ناقدات وأكاديميات ومخرجات تونسيات، إضافة إلى برنامج خاص للأفلام التونسية القصيرة، يضم مجموعة من أحدث ما أنتجته السينما التونسية، فضلًا عن مشاركة المخرجة مرفت كمون في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.

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