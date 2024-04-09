عاجل| سهرات البهجة.. أسرار دراما رمضان وحكايات الفنانين فى حلقات خاصة لبرامج «المتحدة»

أعدَّت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة برامجية متنوعة، للعرض خلال موسم عيد الفطر المبارك، بعد النجاح المبهر للموسم الدرامى الرمضانى، الذى قدمته الشركة عبر قنواتها المختلفة، من خلال ٢٠ مسلسلًا متنوعًا.

وتتضمن الخطة عرض عدد من البرامج خلال العيد، تستضيف أبطال وصناع الأعمال الدرامية التى عُرضت خلال رمضان، ليتحدثوا عن أبرز كواليس المسلسلات التى شاركوا فيها، وتفاصيل أخرى، ونستعرض هذه البرامج خلال السطور التالية.

كلمة أخيرة لميس الحديدى تكشف أسرار «الحشاشين» من داخل قلعة آلموت

تقدم الإعلامية لميس الحديدى، فى التاسعة مساء يومى السبت والأحد المقبلين، حلقة خاصة من برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «أون»، من داخل لوكيشن تصوير مسلسل الحشاشين، فى قلعة آلموت ومدينة أصفهان، وتستضيف خلالها صناع العمل.

وتحاور «لميس» الفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى والكاتب عبدالرحيم كمال، الفنانين سامى الشيخ ونضال الشافعى وسوزان نجم الدين وأحمد عبدالوهاب وسارة الشامى ومحمد يوسف.

كما تحاور أحمد فايز مهندس الديكور، وحسين عسر مدير التصوير، وأحمد عبداللاه، مصمم المعارك، وكذلك أحمد حمدى مونتير المسلسل، ومحمد طنطاوى مؤسس شركة «تريند»، والمشرف على تنفيذ المؤثرات البصرية، ومحمد عطوة مدير إدارة إنتاج المؤثرات البصرية بشركة «تريند»، وأيضًا طارق الشناوى الناقد الفنى، وفتحى إسماعيل منتج فنى المسلسل، بشركة سينرجى.

جدير بالذكر أن النجمة شيرى عادل تفاجئ جمهورها بظهورها الخاص كضيفة شرف، فى الحلقة الأخيرة من المسلسل.

كما تستضيف لميس الحديدى فى برنامجها أبطال مسلسل «صيد العقارب»، فى الساعة التاسعة والنصف، مساء الثلاثاء المقبل ١٦ أبريل.

وتحاور «لميس» الفنانين: غادة عبدالرازق، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، وسيمون، وأحمد ماجد، ومحمد على رزق، والكاتب باهر دويدار والمخرج أحمد حسن، حول كواليس صناعة العمل.

ويتحدث الضيوف عن أدوارهم وأبرز كواليس «صيد العقارب»، وأهم التحديات التى واجهتهم خلال التصوير.

وائل الفشنى يروى مسيرته فى الغناء مع جاسمين طه

تستضيف الإعلامية جاسمين طه فى برنامج «مساء DMC»، غدًا الخميس، الفنانة رانيا يوسف والمطرب وائل الفشنى.

وتتحدث رانيا يوسف خلال اللقاء عن رحلتها الفنية، وأبرز الأعمال التى قدمتها خلال الفترة الماضية والجديد الذى تستعد لتقديمه.

كما يتحدث وائل الفشنى، خلال الحوار، عن رحلته فى عالم الغناء، ويقدم مجموعة من أغانيه خلال الحلقة، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التى يتناولها اللقاء.

معكم «لحظة غضب» و«مسار إجبارى» فى ضيافة منى الشاذلى

على قناة «أون»، تستضيف الإعلامية منى الشاذلى فى أول أيام عيد الفطر، عبر برنامجها «معكم منى الشاذلى»، أبطال مسلسل «لحظة غضب» الذى عُرض خلال الموسم الرمضانى، وحظى بمشاهدة عالية وإشادة من الجمهور.

وخلال اللقاء، يتحدث أبطال المسلسل صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبدالرحمن، عن كواليس صناعة العمل، إضافة لوجهة نظرهم فى القصة وطريقة التصوير.

ويتحدث مخرج المسلسل ومؤلفه حول الفكرة وطريقة التناول وفترة التصوير، ويكشفون عن الكثير من كواليس التصوير، والمواقف الطريفة التى حدثت أثناءه، وكذلك المشاهد الصعبة التى تضمنتها الأحداث، ورد فعل الجمهور وتفاعله معها.

ويشهد اللقاء العديد من الحكايات الطريفة والكوميدية، الخاصة بصناع المسلسل، ويتم استعراض بعض المواقف الصعبة التى تعرضوا لها.

كما يشارك الضيوف فى بعض الألعاب المرحة والطريفة، التى تفاعل معها الجمهور داخل الاستديو، والتى تبادلوا فيها التعليقات والحكايات.

وفى ثانى أيام العيد، تستضيف منى الشاذلى فى برنامجها نجوم مسلسل «مسار إجبارى»، الذى فاجأ الجميع وحظى بمشاهدة كبيرة، وتحاور النجمين أحمد داش وعصام عمر، وعددًا من صناع المسلسل، حول كواليس العمل، وتضم الحلقة الكثير من الحكايات والألعاب والكواليس والمواقف الغريبة.

واحد من الناس عمرو الليثى يقطع تورتة «المعلم» مصطفى شعبان

يحل أبطال مسلسل «المعلم»، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ضيوفًا على برنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامى عمرو الليثى، على قناة الحياة، فى سهرة أول أيام عيد الفطر المبارك، فى حلقة تم تصويرها فى اللوكيشن الخاص بالمسلسل. وحضر عمرو الليثى إلى موقع تصوير المسلسل، بإحدى الفيلات بالسادس من أكتوبر قبل انتهاء التصوير، وحاور كلًا من الفنان مصطفى شعبان، والفنانة سهر الصايغ، والفنان الأردنى منذر رياحنة، والفنانين طارق النهرى وفتوح أحمد، والمنتج حسام شوقى المشرف العام على شركة سينرجى.

وفى نهاية الحلقة، احتفل عمرو الليثى بصناع المسلسل، وطالب كل العاملين بالحضور لتقطيع تورتة العمل، فى وجود المخرج مرقس عادل، وعمرو درديرى المشرف على المسلسل، وكذلك الطفل جان رامز الذى حرص على التصوير معه، وسط أجواء مرحة بين كل العاملين.

مساء DMC نجوم «جودر» يحكون عن تحديات التصوير مع أسامة كمال

يستضيف الإعلامى أسامة كمال، فى برنامجه «مساء DMC»، على قناة «‏dmc»، اليوم الأربعاء، أبطال وصناع مسلسل «جودر».

ويتحدث ياسر جلال ونور اللبنانية والمخرج إسلام خيرى والمولف أنور عبدالمغيث، والمنتج تامر مرتضى والمنتج الفنى والممثل عن شركة ميديا هب محمد سرى، عن تفاصيل العمل وكواليسه الخاصة.

ويتحدث النجوم عن أدوارهم وأبرز التحديات التى واجهتم فى تصوير العمل، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.

صاحبة السعادة 22 من نجوم «كامل العدد +١» مع إسعاد يونس

يستضيف برنامج «صاحبة السعادة» الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة «dmc»، فى ثانى وثالث أيام العيد، أبطال ونجوم مسلسل «كامل العدد +١».

وتستضيف الحلقة، التى تقام لأول مرة على مسرح «صاحبة السعادة»، ٢٢ نجمًا ونجمة، منهم دينا الشربينى، وشريف سلامة، وجيهان الشماشرجى، وأحمد جمال سعيد، والمخرج خالد الحلفاوى، والفنان أحمد كمال والفنان تميم عبده، إضافة إلى نخبة كبيرة جدًا من نجوم المسلسل.

الموسيقار نادر عباسى «شيف» فى «صالون هنو»

يستضيف برنامج «صالون هنو»، الذى تقدمه الشيف نرمين هنو، على قناة «سفرة»، الموسيقار العالمى نادر عباسى، فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويرتدى «عباسى» خلال الحلقة زى المطبخ، ويتحدث عن الموسيقى والطهى وعن حياته الخاصة، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى.

رامى صبرى يُغنى لعشاقه فى «سولد أوت»

يحل المطرب رامى صبرى ضيفًا على برنامج «سولد أوت»، الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، فى التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة، على قناة «DMC».

ويقدم رامى صبرى، خلال الحلقة، مجموعة من أغانيه المميزة، التى نالت إعجاب الجمهور، والبرنامج يعرض فى تمام الساعة التاسعة مساء، يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.