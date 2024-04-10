برلنتى فؤاد: سعيدة بردود الفعل حول مشاهدى أمام مصطفى شعبان فى "المعلم"

أعربت الفنانة برلنتي فؤاد عن سعادتها بردود الفعل حول مشاركتها في مسلسل «المعلم» بطولة النجم مصطفى شعبان، وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالموسم الدرامي الرمضاني بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل مساء الثلاثاء.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

وقالت برلنتي في تصريحات لـ"الدستور"، إنها تلقت ردود فعل هائلة حول تواجدها في الحلقة الأخيرة من المسلسل بمشاهد أمام النجم مصطفى شعبان، عبر شخصية «منال أبو طالب» محامية «المعلم » في المسلسل.

وتابعت، أنها تلقت إشادات باللمسة الكوميدية للشخصية التي ظهرت غير نمطية وظهرت كيمياء مميزة بينها وبين مصطفى شعبان، مضيفة أن مصطفى شعبان من النجوم المتعاونين ومنحها ثقة هائلة في تقديم الشخصية وهو ما ظهر على الشاشة بشكل مميز.

وأضافت برلنتي فؤاد، أن الفنان مصطفى شعبان هو من رشحها لأداء هذا الدور في العمل، معبرة عن سعادتها بالتعامل معه في مسلسل حقق نجاحا كبيرا على مدار الشهر الكريم بعد منافسة قوية مع عدد كبير من الأعمال الدرامية.

وأشادت برلنتي بالنجم مصطفى شعبان وكل طاقم العمل على منها الفرصة بالظهور في العمل بشكل مميز في الحلقة الاخيرة من المسلسل مشيرة إلى أن كلمات الشخصية في المسلسل تحولت إلى ميمز ومنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشكل أسعدها بشكل كبير.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة مسلسل المعلم عدد كبير من نجوم الفن إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.