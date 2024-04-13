برامج «المتحدة».. «الهارد توك» يعود إلى الوقار واحترام المشاهدين بعيدًا عن الفتن والإثارة

استطاعت البرامج الحوارية الرمضانية «الهارد توك» أن تصنع جماهيرية كبيرة خلال السنوات الماضية، لكن سرعان ما بدأ الجمهور فى الابتعاد عنها بعدما أصبح صناعها يتعمدون إثارة الفتن، واختاروا المشكلات كمادة أساسية، وانتشرت مشاهد المشاجرات من أجل الوصول للترند بأى ثمن.. وجاءت الشركة المتحدة لتغير الواقع للأفضل، عبر تقديم برنامج حوارى ناجح، ركز على ما يهم الناس، وهو «عالمسرح»، تقديم الإعلامية الكبيرة منى عبدالوهاب، الذى غيّر نظرة الجمهور لتلك النوعية من البرامج.

برنامج «عالمسرح» استضاف كبار النجوم فى الفن والرياضة والإعلام والشأن العام، وتطرق إلى الحياة المهنية لكل ضيف، كما تطرق إلى الجوانب الإنسانية لهم.

ومن النقاط التى أبرزت جدية البرنامج وأهميته، استضافة نجوم من المثيرين للجدل دون الإخلال بالمهنية، من بينهم الفنان حسام حبيب، وخرجت الحلقة بصورة مبهرة ومشرفة دون تجاوز فى حق أحد، ودون أى أزمات.

وخلال حلقات البرنامج الـ٣٠، استضافت منى عبدالوهاب عددًا كبيرًا من النجوم، منهم أحمد الفيشاوى وأحمد العوضى وإمام عاشور وإبراهيم عيسى ويوسف زيدان وياسمين رئيس وتامر حبيب وحلا شيحة وانتصار ودينا وعلاء مرسى ومبروك عطية ومدحت شلبى وشريف مدكور، وغيرهم من النجوم فى كل المجالات.