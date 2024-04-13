السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

أفلام عيد الفطر.. "شقو" لـ عمرو يوسف يُحقق إيرادات تاريخية في 3 أيام

شقو
شقو

حقق الفنان عمرو يوسف، نجاحًا كبيرًا في دور بفيلمه الجديد «شقو»، خلال الأيام الأولى من موسم عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم شقو

وحقق فيلم شقو حتى صباح اليوم السبت إيرادات بلغت نحو 27 مليونًا و673 ألف جنيه، وهي الأعلى لعمل من من بطولة عمرو يوسف. ويسجل الفيلم إيرادات يومية هي الأعلى في تاريخ السينما بعد أن حقق أمس 9.8 مليون جنيه.

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قصة فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين لتاجرين فى الأعضاء البشرية، مما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

وبسبب اتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهما إحدى العصابات وتطلق عليهما النار، فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب.

وكان الإعلان التشويقي لفيلم “شقو” قد تجاوز 10 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحه، والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم، وظهرت أمينة خليل في دور راقصة، وهي المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين، ويشارك النجم أحمد فهمي كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم. 

فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

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