"المتحدة" تُعيد الريادة للدراما المصرية.. ياسر جلال يكشف سر "خلطة النجاح" (خاص)

قال الفنان ياسر جلال، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دعمًا غير محدود لأعمالها خلال الموسم الدرامي الرمضاني، خاصة مسلسل «جودر»، مشيرًا إلى قرار الشركة خوض المغامرة الإنتاجية للعمل الضخم الذي يحتاج إلى إمكانيات ضخمة.

المتحدة تُعيد الريادة للدراما المصرية

وأضاف "جلال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": ثقتي في الشركة المتحدة لا محدودة، وحين طرحت الفكرة في البداية رحبوا كثيرا بها، المنتج محمد السعدي، وهو أستاذ كبير في المهنة، وتامر مرتضى، صاحب شركة أروما للجرافيكس، تحمسا كثيرًا للفكرة، وبدأنا العمل على الموضوع، ونستعد لتنفيذه.

وتابع: واجهنا صعوبات كثيرة فكل خطوة نخطوها تحتاج لديكورات وأزياء وغيرها، وكان لدينا ديكورات ضخمة للغاية وإكسسوارات وملابس وشخصيات وخبرتنا في هذا المجال ليست كبيرة فكنا بعيدين عنها.

وواصل: لكن الحمد لله.. قدرنا الله وكانت المتحدة تحديدًا حريصة على أن يخرج المسلسل بصورة مشرفا للدراما المصرية والعربية، فكانت الريادة أن نقدم عملاً للمرة الأولى مقدما فيه الجرافيكس بشكل مميز للغاية.

وواصل: وأشهد أن شركة أروما كانت حريصة ولم تقصر في هذا الأمر على الإطلاق، أما المفاجأة الكبرى بالنسبة لي كانت المخرج إسلام خيري، فهو فنان كبير للغاية ومخرج صاحب رؤية، بجانب أنه شخص مهذب للغاية، وسيكون بأمر الله مفاجأة هذا العام، وسعدت جدًا للعمل معه، وأصبح صديقًا مقربًا للغاية، وأتمنى تكرار التجربة معه.

ولفت: إلى أن الشركة المتحدة خلال الفترة الماضية تحرص على تقديم أعمالًا درامية مختلفة، وتدعمها بقوة، وهناك أعمالًا مميزة ضخمة عرضت خلال الموسم الدرامي الرمضاني، عبرنا من خلالها عن الريادة المصرية، وقلنا نحن صناع الفن المصري، وهو ما قابله الجمهور بالإشادة والترحيب بعد المستوى الهائل على الشاشات.