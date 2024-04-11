الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

ياسر جلال يكشف رأيه فى برامج المقالب: لا أحب الظهور مع رامز

ياسر جلال
ياسر جلال

كشف الفنان ياسر جلال، عن جوانب مثيرة من حياته المهنية وآرائه حول البرامج التلفزيونية والتعامل مع الآخرين، مؤكدا أن التعامل مع الآخرين هو أحد أصعب جوانب العمل الفني، حيث يجد صعوبة في توصيل وجهة نظره للآخر ويحرص دائمًا على الالتزام بالنص المكتوب أمامه.

وتحدث "جلال" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، عن شقيقه رامز جلال وبرامج المقالب الخاصة به، موضحا أنه يحب ما قدمه على مدار تاريخه، وأشاد بمواصلته لفكرة المقالب حتى وقتنا الحالي، لكنه يفضل عدم الظهور مع رامز في برامج المقالب نهائيا.

وأضاف أنه يعتبر أن أصعب سؤال يُطرح عليه هو "ما الذي يميزك من شخصية جودر؟"، مؤكدا أن كل شخصية قدمها ليس فيها شيء من شخصيته الحقيقية، وأعرب عن حبه للناس الذين يعملون خلف الكاميرا، وسعيه الدائم لأن يكون مؤثرًا في عمله.

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