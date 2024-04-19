الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"شقو" عمرو يوسف يقترب من 46 مليون جنيه فى صدارة شباك التذاكر

شقو
شقو

واصل فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، الذي يعرض ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك الحالي، تصدره إيرادات الموسم محققًا رقمًا قياسيًا في الإيرادات، في ثاني أسابيع عرضه بدور العرض السينمائية.

إيرادات شقو في ثاني أسابيع عيد الفطر

وجمع فيلم "شقو" أمس الخميس، إيرادات بلغت 2 مليون جنيه؛ لتصل محصلته من الإيرادات إلى 45 مليونًا و800 ألف.

كانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت العرض الخاص للفيلم السينمائي “شقو” الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف، مساء الثلاثاء قبل الماضي، داخل إحدى دور العرض السينمائية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص أبطال العمل، النجمة يسرا، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ووليد فواز، ومحمد جمعة، وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

الإعلان الرسمي لفيلم شقو

وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو طرحت الأيام الماضية الإعلان الرسمي للعمل الذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح.

وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم، وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهى المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تمامًا عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

إيرادات شقو في ثاني أسابيع عيد الفطر إيرادات شقو شقو الفنان عمرو يوسف عمرو

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