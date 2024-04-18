الإيرادات تتجاوز 43 مليون جنيه.. "شقّو" يواصل التربع على عرش أفلام العيد

واصل الفنان عمرو يوسف، تصدره لإيرادات شباك التذاكر لليوم التاسع على التوالي، منذ بدء عرض فيلم "شقو" يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم "شقو"

وحقق فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف أمس الأربعاء، إيرادات بقيمة 1.209.202 جنيه لتصل كل إيراداته الكلية حتى صباح اليوم إلى 43 مليونًا و700 ألف جنيه.

أبطال وصناع "شقو"

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعي، وهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد، وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران في الأعضاء البشرية، ما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

وبسبب اتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهما إحدى العصابات وتطلق عليهما النار فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.