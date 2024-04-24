الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد السقا أولى مفاجآت "عصابة المكس" (صور)

كواليس فيلم عصابة
كواليس فيلم عصابة المكس

مفاجآت عديدة يحضرها فريق عمل فيلم “عصابة المكس” للجمهور، ومنها ضيوف الشرف حيث سيظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل في رحلتهم بين محافظات مصر، وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولى هي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، حيث انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التي ستجمع بينه وبين أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح في صحراء محافظة الفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحط فيها "عصابة المكس" رحالها بعد محافظة الإسكندرية.

فيلم عصابة المكس

ويعد فيلم عصابة المكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

وقال فهمي: "سعيد بظهور السقا معنا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "عصابة المكس"، وسعيد بعودة التعاون بينا مرة أخرى، فهو بمثابة صديق وأخ عزيز، كما أنه النجم الوحيد الذي لا يرفض الظهور في أي عمل من أعمال زملائه مهما كان اسم ونجومية البطل وبلا مقابل، ولقد تعلمت منه هذا الأمر".

فيلم "عصاية المكس" إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للإنتاج الفني".

فيلم عصابة المكس عصابة المكس المكس أحمد فهمي أحمد السقا

مواد متعلقة

المتعة مستمرة| «WATCH IT» بعد رمضان: أعمال حصرية.. وباقة من كبار النجوم والشباب

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة السيناريست تامر عبدالحميد

"برين".. فيلم جديد على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا

فيلم "الدراويش" على شاشة "الوثائقية".. قريبًا

سلوى محمد على تطرح سؤالاً مهمًا: هل يُعالج الرجال المُعنفين فى مصر؟

نقابة السينمائيين ناعية صلاح السعدنى: أيقونة الإبداع الإنسانى

عمرو يوسف يسيطر على دور العرض بـ"شقو" ويحقق أرقامًا استثنائية

الوداع الأخير| مصر تودّع صلاح السعدنى.. و«المتحدة»: «فقدنا قامة فنية كبيرة»

الأكثر قراءة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

"بلاها فراخ".. مقاطعة شعبية جديدة تهز أسواق الدواجن لمواجهة جشع التجار

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

ثمار 6 مارس.. 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و20% انخفاضا مرتقبا فى العقارات (خاص)

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

توريد 43 ألف طن قمح من الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟